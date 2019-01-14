Герой Русской весны: «Укропы» стали поднимать голову в Донецке

14.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко и последовавшее за этим отсутствие жесткой реакции на преступление украинской стороны взбодрило оставшихся в Донецке сторонников желто-голубой государственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил один из командиров ополчения 2014 года, участник обороны Славянска Евгений Скрипник с позывным «Прапор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На бытовом уровне голову подняли бытовые «укропы». На бытовом уровне, реально. Мой друг, например, слышал, как кричали «Слава Украине» в трамвае, пьяный человек. Он к нему, естественно, физическое воздействие провел.

Таксисты – я был свидетелем два раза, ехали с ополчением, таксисты откровенно хамили, грубили ополченцам.

Просто фатализм, люди уже смирились. Многие говорят, что быстрей бы ужасный конец, чем ужас без конца», – заявил Скрипник.