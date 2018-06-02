02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Герой Русской весны в тюрьме порвал и смыл в унитаз портрет Порошенко

Герой Русской весны в Харькове Спартак Головачев, которому пришлось более двух лет провести в тюрьме, рассказал, как надсмотрщики издевались над ним, заставляя кланяться портрету Петра Порошенко, после чего узник порвал и смыл в унитаз фотографию главы государства.

Об этом Головачек сообщил в эфире канала «Open Ukraine», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были всевозможные способы давления – от запугивания, до прямого психологического воздействия, оскорбления моих религиозных чувств. Как-то было, на входе в СИЗО прибили портрет Порошенко. Они знали, что я православный, кланяюсь перед иконами, и прибили Порошенко, мол, кланяйся ему. Я сказал: «Уберите его, даю трое суток или буду плевать каждый раз при входе», я сказал, что хоть и не свободный, но культа личности не допущу», – вспоминает Головачёв.

«Спустя трое суток я при входе плюнул, потом на второй день это дело обложили камерами, и на камеры я тоже плюнул в портрет. Они, конечно, обиделись, ругали, сказали: «ты сядешь в тюрьму». У них за то, что порвал портрет Порошенко, уже сидел один какой-то патриот», – отметил он.

Через три дня заключённый услышал стук молотка в коридоре, а когда шёл на прогулку, увидел картину, от которой оторопел.

«В молитвенной комнате, где висела икона, перед которой проходят богослужения, причащаются, к иконе прибили портрет Порошенко. И говорят, мол, теперь плюнь. Я сказал, что даю трое суток снять его, или я сам сниму. Они смеялись, так как это была проблема: у меня статус был особо опасного, так называемая «красная полоса», меня водили по двое с наручниками за спиной. Но, я сказал, и трое суток прошло.

Спустя трое суток я прочитал псалом, Символ веры, Отче наш, разогнался, выбил железную дверь, проник на территорию, где висит этот портрет Порошенко, снял его с иконы, вернулся обратно на прогулочный дворик, поломал этот портрет и на глазах у них его порвал. Я его не отдавал, меня завели в камеру, где я смыл портрет в унитаз. Правда, пару кусочков я себе спрятал, чтоб потом на суде показать, чтобы больше не вешали», – рассказал антимайданщик.

«Мне сказали, что всё равно я не расскажу об этом, потому что за это срок дают и так далее. Но я на суде признался, рассказал, чтобы больше не оскорбляли мои религиозные чувства, не оскверняли иконы. Для меня это было очень оскорбительно», – добавил Спартак Головачёв.