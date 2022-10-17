Герой Советского Союза, ушедший в монахи: Слова «сила в правде» не имеют отношения к Украине

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Новости Украины

У народов, заражённых человеконенавистнической идеологией и нацизмом, такие понятия, как «Отечественная война» или «борьба за правду» – лишь такой же инструмент зла, каким являются они сами в руках сатаны.

Об этом на пресс-конференции в Москве руководитель фонда «Герои Отечества», Герой Советского Союза инок Киприан (Валерий Бурков), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь нужно понимать, с кем Бог. Да, у нас Путина, нашего президента и главнокомандующего, называют на той стороне «сатаной», нас – «фашистами». И наш президент сказал, что мы боремся с сатаной, и мы тоже говорим, что там – фашисты. Они себя считают патриотами, говорят – «у нас Отечественная война». И мы себя считаем патриотами. Где понять, кто прав? Правда за кем? Слова «сила в правде», здесь надо понимать – Божьей, потому что Бог непобедим. И с кем Бог, за тем и будет победа. А для того, чтобы разобраться, с кем Бог – простой пример. У фашистов было на бляхах написано «С нами Бог». А исповедовали они вообще-то что? Человеконенавистничество, «высшая раса». А не то ли происходит и произошло уже в Украине? Это даже по родственникам, по знакомым, у меня бывшая жена украинка. Люди, не зная этих азов веры, не имея Божьего мировоззрения, становятся орудием в руках сатаны», – сказал Киприан.

Он добавил, что всё это во все времена показывает простая практика.

«Почему на нашу Россию всегда нападают? Чем мы так неугодны Западу? А тем, что у нас живёт Православие, и, заметьте, никогда в нашей стране не было межрелигиозных войн, межнациональных войн, у нас не было Варфоломеевской ночи, мы не уничтожали индейцев в Америке, мы никому никогда не навязывали свою веру. И туда, даже куда приходил русский солдат, люди, наоборот, приобретали преимущество – то, чего не было. Или письменность свою, которой не было у людей», – привёл пример инок.

Валерий Анатольевич Бурков известен как один из последних офицеров, получивших звание Героя Советского Союза. Кадровый военный во втором поколении, авианаводчик, он потерял в Афганистане обе ноги, пережил три клинические смерти, выжил и вернулся в армию. В 90-е сделал блестящую политическую карьеру, был советником Президента РФ, депутатом. А потом – Бурков пропал из публичной сферы. Вернулся лишь в 2016 году – уже как инок Киприан.