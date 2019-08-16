Герой Украины Грицак может оказаться преступником – открыто уголовное дело

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“8 августа на основании постановления… Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства.”

“В настоящее время проводятся необходимые следственные действия”, = добавили в НАБУ.

9 августа Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы СБУ Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины. В суд обратился адвокат в интересах одного из граждан с жалобой на бездействие НАБУ. Заявитель обвиняет Грицака, его заместителя, сотрудников прокуратуры Волынской области, руководство следственного управления ГУ НП в Волынской области и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.