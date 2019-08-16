16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Политика, СБУ, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Герой Украины Грицак может оказаться преступником – открыто уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на основании решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“8 августа на основании постановления… Соломенского районного суда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства.”

“В настоящее время проводятся необходимые следственные действия”, = добавили в НАБУ.

9 августа Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы СБУ Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины. В суд обратился адвокат в интересах одного из граждан с жалобой на бездействие НАБУ. Заявитель обвиняет Грицака, его заместителя, сотрудников прокуратуры Волынской области, руководство следственного управления ГУ НП в Волынской области и других должностных лиц в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть