Герой Украины попросил выдать его России

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Арестованный на Украине экс-глава компании «Мор Сич» депутат ВР ряда прошлых созывов Вячеслав попросил включить его в списки на обмен с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует письмо Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрей Ермака, опубликованное финансируемом Госдепом «Радио Свобода».

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«Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией», – написал Богуслаев.

Обращение написано на русском языке, арестованный подписался как пенсионер, инвалид 1 группы.

В сопроводительном письме его адвоката указана дата – 20 марта 2023 года.

В Главном управлении разведки МО Украины уклончиво ответили на запрос издания о перспективах обмена Богуслаева.

«Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам», – сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

В документе стоит его подпись с примечанием: Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы.

О том, какие шансы у бывшего руководителя стратегического предприятия на обмен, Схемы спросили у Офиса президента и Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам», – сообщил в комментарии «Схемам» представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

При этом ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не исключает такого обмена. Он отметил, что этот процесс может пройти по аналогии с Виктором Медведчуком, которого обменяли на капитулировавших в Мариуполе «азовцев.

Кроме того, возможность обмена Богуслаева не исключил и председатель СБУ Василий Малюк. Он считает, что Богуслаев должен дать все необходимые показания, а уже потом «станет качественным обменным фондом».

Отметим, что Богуслаев награжден многими украинскими орденами, ему присвоено звание «Герой Украины» за выдающиеся заслуги перед государством в развитии отечественного машиностроения. В настоящее время его обвиняют в пособничестве России, а сам он находится в СИЗО.