Герой Украины пожаловался на запрет хвастаться убийствами жителей Донбасса

30.07.2022  00:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 195
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


В Киеве требуют не распространяться о том, что творили украинские боевики в 2014-2015 гг. в ходе так называемой АТО, когда каратели на своё усмотрение делили жителей Донбасса на «предателей» и «солдат России».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил  Владимир Жемчугов – член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР, вернувшийся на Украину в результате обмена военнопленными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве требуют не распространяться о том, что творили украинские боевики в 2014-2015 гг....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я награждён званием героя. Озвучено было, что в 15-м году было проведено мной 30 успешных боевых операций, но это было в 15-м году. Потому что в 15-м году мы подписали контракты, вошли в состав ВСУ.

То, что мы делали в 14-м году, мне так до сих пор и сказали, что не вспоминай, никому не рассказывай, потому что нет никакого обоснования, юридического подкрепления.

Как вы, гражданские люди, брали в руки оружие, убивали граждан России? То есть солдат России. Граждан Украины – то есть предателей Украины. Наносили им материальный ущерб – частной, государственной собственности», – признался Жемчугов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть