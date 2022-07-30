Герой Украины пожаловался на запрет хвастаться убийствами жителей Донбасса

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В Киеве требуют не распространяться о том, что творили украинские боевики в 2014-2015 гг. в ходе так называемой АТО, когда каратели на своё усмотрение делили жителей Донбасса на «предателей» и «солдат России».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил Владимир Жемчугов – член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР, вернувшийся на Украину в результате обмена военнопленными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я награждён званием героя. Озвучено было, что в 15-м году было проведено мной 30 успешных боевых операций, но это было в 15-м году. Потому что в 15-м году мы подписали контракты, вошли в состав ВСУ. То, что мы делали в 14-м году, мне так до сих пор и сказали, что не вспоминай, никому не рассказывай, потому что нет никакого обоснования, юридического подкрепления. Как вы, гражданские люди, брали в руки оружие, убивали граждан России? То есть солдат России. Граждан Украины – то есть предателей Украины. Наносили им материальный ущерб – частной, государственной собственности», – признался Жемчугов.