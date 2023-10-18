«Геройская» работа ПВО в Одессе: Говорящие руины и спекуляции на детях

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«Семь вражеских целей были уничтожены в ночь на 17 октября во время очередной смешанной атаки врага», — сообщили в командовании Воздушных сил Украины.

Атака вновь пришлась на юг и, в частности, на Одессу. Вот только непонятно — со стороны кого. Ведь звук разрывающихся орудий исходил прямо из центра, опять загоняя людей в подвалы, и раздался еще до того, как полетели «шахеды».

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Но, по версии одесского гауляйтера Олега Кипера, «обломки сбитых «шахедов» упали в районе яхт-клуба. Повреждено частное имущество, детская школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств».

А руководитель объединенного координационного пресс-центра «Південь» Наталья Гуменюк уточнила:

«Россияне продолжают использовать сложные траектории в попытке обмануть и истощить силы ПВО, защищающие город. Враг снова использовал сложную траекторию выпуска беспилотных летательных аппаратов».

И ничего, что всю ночь запрещенные одесские паблики сообщали — «ПВО фигачит прямо из города!» — цель была достигнута: вой по разрушенной спортшколе поднялся не меньший, чем по разрушенному Спасо-Преображенскому собору.

«Да, у врага действительно нет ничего святого. Однако у нас есть. Это наши дети, наше будущее. Те, ради которых мы обязательно одержим победу. Не победит тот, кто борется с детьми, разрушает школы!», — тут же выдал мэр Геннадий Труханов, примчавшись на руины (интересно, текст был заготовлен заранее?).

А факт пока в том, что здание детско-юношеской школы парусного спорта было практически разрушено, повторюсь — «в результате падения российского беспилотника, упавшего в трех метрах от крыльца», как настаивает украинская пропаганда.

«Это было отделение парусного спорта, известное не только в Украине, но и во всем мире, — заявил директор ДЮСШ Вячеслав. Кравченко. — Наша воспитанница Алина Шаповалова всего несколько месяцев назад стала чемпионом мира. В этом году дети стали чемпионами Украины, получили много наград на международных соревнованиях. В школе занималось 150 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Последнее время по понятным причинам в море занятий не было, мы работали на выезде в других локациях и в Украине, и за границей, а тут была наша основная методическая база, где работали наши тренеры и преподаватели. Пострадало не только здание школы, но и яхты, катера, а также учебное оборудование и пособия».

В общем, речь идет лишь о «варварском уничтожении» школы, но почему-то все забыли еще и про ангар. Рядом со школой! А что на Украине обычно находится в ангарах? Правильно — нечто однозначно военное. Таким образом, и прилет в него российского «шахеда» вполне возможен.

Но вот у паблика «Однажды в Одессе» несколько иное мнение.

«Место прилета в яхт-клубе было зачищено перед тем, как его показали журналистам. Об этом говорят оставшиеся следы, которые чистильщики были не в состоянии или поленились убрать. Если вы обратите внимание на темное пятно на земле, расположенное прямо перед фасадом здания, то обнаружите, что: Это пятно является следом от горения; По своей форме и размерам соответствует контуру автомобиля. Данное пятно не является следом от прилета, так как не имеет воронки… То, что сгоревшее авто убрали перед приездом журналистов, говорит о желании скрыть факт обитаемости пострадавшего здания, соответственно, и сам факт адекватности объекта, как выбранной цели».

Ну и совсем никто почему-то не упоминает о том, что по соседству с яхт-клубом — всего через один пляж — находится наглухо закрытая военная база, с которой и палит ПВО. Так что всего лишь разрушенная школа, уничтоженные катера, яхты и неведомое содержание ангара — это еще самый минимум по части урона. Ведь чудом этой очередной страшной одесской ночью не пострадали жилые дома.