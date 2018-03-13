13.03.2018

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Героя Украины заподозрили в бегстве в Россию

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в причастности к подготовке государственного переворота, могла сбежать в РФ.

Об этом порталу “Левый берег” заявил экс-командир батальона “Миротворец”, заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей тетерук.

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«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев – вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины”, – сказал депутат.

Он не исключает, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием переговорщика Владимира Рубана и ее вызовом на допрос по этому делу.

«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», – заявил Тетерук.

А член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Береза отметил, что “Надя-торпеда» очень предсказуема», а потому делает все, чтобы оттянуть встречу и серьезный разговор с украинскими спецслужбами.

«Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем достаточно. Она для нас давно предатель национальных интересов, который играет на стороне России», – убежден Береза.

В то же время Савченко в своем блоге разместила фотографии, подтверждающие ее пребывание в Страсбурге.

Кроме того,она опубликовала обращение к главе СБУ Василию Грицаку и выразила готовность предстать перед следователями.