Героям страны необходима наша защита от идеологических вандалов

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Своими корнями День Героев уходит почти на 300 лет в прошлое, когда 26 ноября по старому стилю в России отмечали праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и мужество. Статус высшей военной награды страны был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря в России чествуют лучших из лучших её граждан: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и Святого Георгия Победоносца.

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В 2020 году Министерство обороны России выступило инициатором проекта «Дорога памяти», который, по замыслу, должен увековечить всех защитников Родины в Великую Отечественную войну, которые, без всякой натяжки и преувеличения, являются героями и гордостью страны.

К 75-летию Великой Победы в Главном храме Вооружённых Сил, возведённом в парке «Патриот», открыта галерея, в которой представлены фотографии и личные данные фронтовиков, присланные их родными и близкими. Присоединиться к проекту может любой желающий. О том, что проект «Дорога памяти» народ принял близко к сердцу свидетельствует тот факт, что, ещё за несколько месяцев до открытия галереи в адрес организаторов пришло почти 30 миллионов фотографий и записей со всех уголков России.

Все эти усилия по сохранению памяти героев войны не могут не радовать, однако, как это часто бывает, в нашей стране, а не где-нибудь в Польше, Чехии или прибандеренной Украине, находятся мерзавцы и недоумки, совершающие акты вандализма в отношении мемориальных объектов и откровенно плюющих в лицо общественности. И теперь уже общественности, вооружившись законом приходится вставать на защиту героев, отдавших жизни за нас, за светлое будущее, за Родину.

За примерами далеко ходить не надо. Приведём наиболее резонансные инциденты, совершённые за последнюю пару лет.

В городе Арсеньеве Приморского края осквернён памятник Герою России летчику Олегу Пешкову, погибшему в Сирии в 2015 году. Задержаны двое «креативщиц» в возрасте 14 и 15 лет. По данным правоохранителей, они попали на камеры видеонаблюдения, когда выдирали с корнем цветы и раскидывали по территории сквера. По утверждению газеты «Комсомольская правда – Владивосток», малолетние дуры также «справили малую нужду на мемориале». Дело об осквернении памятника лётчику попало на контроль местной прокуратуры. Учитывая нежный возраст не в меру буйных школьниц, за свои выходки им предстоит отделаться лёгким испугом.

1 июня прокуратура Севастополя сообщила о возбуждении уголовного дела против неизвестных, осквернивших памятник солдату и матросу, установленный в Хрустальной бухте и являющийся одним из символов города. Подонки, как заявляют в прокуратуре, «из хулиганских побуждений» нанесли на постамент надписи различного содержания краской.

В мае, в Хабаровске, была разрушена мемориальная конструкция «75 Победа» в сквере «Город воинской славы». По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Осквернителем оказался 19-летний недоумок. В тот день он с приятелем употреблял горячительные напитки в парке, бросил одну из бутылок в конструкцию, после чего принялся её крушить. Отмечается, что задержанный вину признал и в досудебном порядке возместил часть ущерба.

Похожий эпизод в мае произошёл в Калуге. Там полиция возбудила уголовное дело после порчи танка Т-34, установленного в память о подвиге советских воинов. Вандалы замалевали на нем красные звезды и имя Сталина, а также нарисовали запрещенную нацистскую символику.

Через несколько дней после празднования 75-летия Победы в подмосковном Можайске полиция задержала двух мужчин по делу о надругательстве над Вечным огнем. Два нетрезвых дегенерата устроили развлекуху на мемориале: грелись, употребляли спиртное и сидели на памятнике. Позже задержанные оправдывались, что решили таким образом согреться и не хотели осквернять память воинов.

Но это эксцессы, произошедшие, так сказать, в частном порядке.

Куда более возмутительно, когда вандализм в отношении мемориальных объектов проявляют хозяйственные организации под прикрытием «режима экономии» или руководствуясь другой нелепой отмазкой.

Так, головотяпы из Нижегородского регионального отделения «Газпрома» погасили Вечный огонь, горевший десятки лет в память о погибших защитниках Родины, в небольших городах Дзержинске и Дальнем Константинове, выкатив счёт городским властям на миллионы рублей в качестве уплаты долга за газ и тем самым монетизировав память о войне и её героях.

Возмущению общественности не было предела. Конфликт погасило вмешательство руководства «Газпрома», взявшего Вечный огонь в городах Нижегородской области на свой баланс. Конфликт разрешён, однако стараниями рачительных идиотов общественность пришла к выводу, что Вечный огонь далеко не вечен и в наше время найдутся шелудивые лапы, способные завинтить кран уважения к героизму за неуплату.

Попробуем понять, почему именно в наше время акты вандализма постепенно превратились из отдельных эксцессов в явление, когда полиции приходится регулярно задерживать туповатых подростков, пытающихся струйкой из штанишек проверить Вечный огонь на стойкость, а общественности – выводить на чистую воду организации и чиновников, пытающихся снести мешающий их планам памятник или подключить пламя уважения и памяти к газовому счётчику.

Нетрудно догадаться, что корни этим уродливым явлениям следует искать в угаре горбачёвской Катастройки и «святых девяностых», когда территорию бывшего СССР захлестнула волна ревизионизма, потребления фальшивок и прочая «борьба с тоталитарным прошлым», инспирированная не только «нашими западными партнёрами», но и государственными органами.

Достаточно вспомнить, как писатель-фронтовик Владимир Богомолов, подаривший нам замечательные военные рассказы и повести, включая культовый роман «Момент истины», обивал пороги ельцинских чиновников, чтобы остановить вал публикуемых фальшивок Резуна-Суворова, предъявляя в качестве доказательства сделанный за собственные средства компьютерный анализ текста, из которого явственно следовало коллективное авторство «разоблачений», созданных под контролем британских спецслужб.

Впоследствии оказалось, что книжонки Резуна печатались по инициативе и на деньги фонда, контролируемого Егором Гайдаром, но маховик исторического фальсификата уже набрал обороты и остановили его, что примечательно, не государственные структуры, а группа историков и любителей военной истории с интернет-форумов, которые более не могли терпеть разгул лжи и клеветы на подвиг народа.

Учитывая возраст вандалов, это дети «святых девяностых», подвергшихся информационной обработке в духе «трупами завалили», «бездарно выигранная война и преступно созданная промышленность», результатом которой является нигилизм и наплевательство.

В наше время эти отвратительные проявления подпитываются «мастерами культурки», плодящими вместо пронзительных и цепляющих за душу военных фильмов всевозможную халтуру, в лучшем случае сводящуюся к душещипательным любовным историям, а как правило – к всё тем же «трупами завалили» со звероподобными особистами и политработниками.

Нередки случаи, когда искажённый взгляд на историю войны и советский период навязывается в школе, когда образовательный процесс строится не на исторических материалах, а на тухлом винегрете из худлита и шлакосериалов, вроде «Зулейха открывает глаза».

Опрос школьников позволяет сделать вывод, что преподавание истории Великой Отечественной войны происходит по остаточному принципу и приходится на второе полугодие 11 класса, в течение которого невероятно сложно привить ученикам интерес, уважение или хотя бы понимание величия подвига советского народа.

Раньше эти знания впитывались подрастающими поколениями буквально с молоком матери, пережившей войну в детском возрасте и помнящей, что такое похоронки, страх, голод и холод. Воспитание уважения к героям, к фронтовикам, начиналось с детского сада, с песни «С чего начинается Родина», с фильмов, с дворовых игр «наши против немцев», с общения с прошедшим войну и чудом оставшимся в живых дедом, с рассказов бабушки, отдавшей все силы и здоровье фронту или пережившую оккупацию.

Наша задача – всё это бережно сохранить и передать, не исказив, своим детям. Только так мы сможем спастись от надвигающейся манкуртизации, порождённой смутным временем, защитив память тех, кто сберёг страну и людей в лихую годину.