«Героям страшно»: эксперт объяснил, почему Киев медлит с «контрнаступом»

Анатолий Лапин.  
03.05.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не начинает так широко анонсированное контрнаступление, потому что понимает: оно неизбежно приведет к большим потерям при высокой вероятности поражения, а президент Владимир Зеленский может лишиться жизни.

Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не начинает так широко анонсированное контрнаступление, потому что понимает: оно неизбежно приведет к...

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«Существуют и страхи – а вдруг не получится. Этими страхами пытается оперировать Киев, потому что наступать они не хотят, понимая все риски, которые существуют. Ну а если неудачное наступление, если разобьют. А мало того, если перейдут еще в контрнаступление? Это придется оставить какие-то крупные территории, и это неизбежно станет известно на Западе», – сказал эксперт.

«А в конечном итоге и на этой территории тот же Зеленский, кем бы он ни был – наркоманом, комедиантом, марионеткой и так далее, он, имея под рукой англоязычных охранников, понимает, что, а если его грохнут в результате? Скажут, что это русский теракт и заменят на какого-нибудь другого. Риск? Риск.

Вояки тем более понимают, они вообще люди подневольные. А приказ-то о наступлении кто-то подписывает. А потом скажут, что вы там написали, вы вообще враг народа, вас расстрелять надо как русского агента. И расстреляют. Поэтому тоже «героям страшно». Реально страшно», – заявил Онуфриенко.

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