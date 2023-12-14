Герою, освобождавшему Мариуполь и Волноваху, грозит пожизненный срок

Игорь Шкапа.  
14.12.2023 14:05
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Житель Донецка, добровольно вступивший в российскую армию, попал в украинский плен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Житель Донецка, добровольно вступивший в российскую армию, попал в украинский плен. Об этом, передает...

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«Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года. Задержанным оказался дончанин, который в начале полномасштабного вторжения России добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России.

Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского», – говорится в сообщении.

Отмечается, что боец участвовал в боях за Мариуполь и Волноваху, за что был медалью «За боевые заслуги».

В дальнейшем был переброшен на Запорожское направление.

Сейчас российский пулеметчик находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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