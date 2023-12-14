Герою, освобождавшему Мариуполь и Волноваху, грозит пожизненный срок
Житель Донецка, добровольно вступивший в российскую армию, попал в украинский плен.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года. Задержанным оказался дончанин, который в начале полномасштабного вторжения России добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России.
Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского», – говорится в сообщении.
Отмечается, что боец участвовал в боях за Мариуполь и Волноваху, за что был медалью «За боевые заслуги».
В дальнейшем был переброшен на Запорожское направление.
Сейчас российский пулеметчик находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.