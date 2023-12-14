Герою, освобождавшему Мариуполь и Волноваху, грозит пожизненный срок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Житель Донецка, добровольно вступивший в российскую армию, попал в украинский плен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года. Задержанным оказался дончанин, который в начале полномасштабного вторжения России добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России. Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского», – говорится в сообщении.

Отмечается, что боец участвовал в боях за Мариуполь и Волноваху, за что был медалью «За боевые заслуги».

В дальнейшем был переброшен на Запорожское направление.

Сейчас российский пулеметчик находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.