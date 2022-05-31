Шестой пакет санкций против России вышел некритичным для Москвы, а для ЕС стал самострелом в ногу

Новости Украины

Страны Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По словам еврочиновника, частичное эмбарго затронет две трети от всего российского импорта.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — написал Мишель в Twitter.

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Как считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года потребление нефти из России в ЕС сократится на 90 процентов.

Мишель также подтвердил, что в шестой санкционный пакет кроме частичного нефтяного эмбарго войдут и другие меры давления: отключение Сбербанка от SWIFT и запрет на вещание в ЕС для трех российских телеканалов.

На Украине местные пропагандисты уже включили по этому поводу режим перемоги. Однако затем их радость поутихла. Выяснилась главная фишка нового пакета санкций: эмбарго ЕС на российскую нефть не будет распространяться на поставки нефти по трубопроводу “Дружба”, основному на данный момент каналу транспортировки российской нефти в ЕС. А ведь именно на выключение этого трубопровода из схемы поставок и рассчитывали украинцы.

Радость по итогам решения ЕС излучает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам которого, эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет его страну.

Орбана можно понять, ведь еще на этапе обсуждения вопроса об эмбарго у стран Евросоюза возникла грызня. Та же Венгрия совсем не желала страдать из-за чьих-то антироссийских фантазий и до последнего момента требовала отмены потенциального запрета или соответствующей компенсации и гарантий поставок. В итоге, позиция Будапешта сыграла ключевую роль в том, что ЕС прогнулся по вопросу эмбарго и теперь они, чехи и словаки (все три страны находятся на одной «ветке» нефтепровода), могут спать спокойно.

Не сильно огорчены решением ЕС и в Москве. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на фоне согласованного странами ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти, что Россия найдет других импортеров своей нефти, тем более, что основных потребителей по трубопроводу россияне сохранили.

Решение ЕС хорошо для России еще и тем, что потеря доходов от нефтяного эмбарго и необходимости сокращать добычу будет меньше. А вот ЕС стоит на пороге самого большого энергетического кризиса в своей истории. Дешевой французской атомной энергии в этом году не будет, от угля ЕС отказывается, а идея застроить весь север Германии ветряками пока не выглядит реалистичной. Растёт в цене даже биотопливо, и есть большие сомнения, успеют ли те же немцы заполнить к зиме все газовые хранилища, ведь поставки сократились, а потребление выросло.

«Самострелом в ногу» для ЕС назвал шестой пакет санкций в его нынешнем виде российский политолог-американист Малек Дудаков.

«Для Москвы в нынешних условиях решение Брюсселя не является чем-то критичным. Поставки русской нефти в другие регионы мира стремительно растут. Сейчас 79 миллионов баррелей нефти из России идут по морю танкерами. Крупнейшими потребителями остаются Китай и Индия. Доходы России от продажи углеводородов за первый квартал 2022 стали рекордными, приблизившись к 80 миллиардам долларов».

«По оценкам Bloomberg, Россия может теоретически недополучить до 10 миллиардов долларов в случае, если Европа откажется от 80-90% русской нефти. Однако эти подсчёты справедливы, если цена на нефть не меняется. Хотя нынешнее заявление Евросоюза уже подняло цены выше 120 долларов за баррель. После начала реального сокращения покупок нефти они могут расти и дальше. К тому же свято место пусто не бывает: и недополученная Европой нефть из России будет просто направляться в другие страны. Что же касается Евросоюза, то он всё-таки решился выстрелить себе в ногу на фоне топливных неурядиц. И делает всё в своих силах, чтобы нынешний энергокризис, тянущий Европу в пучину рецессии, вошёл в учебники истории», – указывает Дудаков в своем блоге.

Критически отозвался о рожденном евробюрократами санкционном пакете и проживающий в Испании на правах политбеженца украинский оппозиционный политик и блогер Анатолий Шарий.

«Вымучили пакет санкций. «Частичное эмбарго» и санкции против «причастных к военным преступлениям». Санкции будут касаться нефти в танкерах, это не проблема – продолжится переклеивание этикеток в море. А по трубопроводу как покупали – так и будут покупать. Все понимают, что происходит, но у всех лица такие серьезные, как будто они реально ударили по российской нефти», – отмечает Шарий.