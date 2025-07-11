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Мы о сожженной машине служащей ВСУ. Пострадавшая, киевлянка Наталья Тарасова, назвала случившееся «прямым попаданием внутреннего врага в боеспособность Украины».

И вот «вражину» нашли. Гордости гестаповцев из СБУ и полиции нет предела — еще бы, ведь они повязали 13-летнюю девочку, обвинив ребенка в работе на ФСБ.

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«13-летняя жительница Одессы была завербована в одном из мессенджеров, — отчитывается пресс-служба СБУ. — Получив задачу поджечь автомобиль военнослужащей, который использовался на фронте, она предложила сотрудничество 58-летней матери. Вместо того, чтобы отказать дочери, женщина согласилась на преступление. Ночью родственники подожгли авто, оно сгорело дотла».

Также гестаповцы уверяют, что на счету девочки несколько сожженных «по заказу куратора из ФСБ» релейных шкафов, а в планах были поджоги бусов ТЦК.

Дома у задержанных изъяли «компоненты для изготовления легковоспламеняющихся смесей», одежду со следами бензина и телефоны с перепиской с «куратором».

«Следователь сообщил мне, что тот, кто устроил поджог, задержан, — визжит от радости потерпевшая. — А затем совершенно неожиданно для меня ее привезли в тот момент, когда я беседовала с человеком возле своей машины. Я услышала сзади: «Наталья, знакомьтесь, это Даша — она сожгла ваш автомобиль. Я обернулась и увидела девочку. Она была совершенно спокойна».

Сейчас, как уверяют в гестапо, ребенок «находится в органах опеки» и «к ней могут применить принудительные меры воспитательного характера».

«Задушить или отравить нах… в тюрьме», — написала подруга потерпевшей из Киева, руководитель детской волонтерской организации «Патриот-Троещина» Ирина Самойленко.

А пожилую мать увезли в СИЗО. Совокупность вменяемых женщине статей тянет на пожизненное заключение.

К слову, на допросе мать и дочь не сказали, что получали за поджоги какие-то деньги, никаких подтверждений денежных переводов гестаповцы тоже не публиковали. Даже по традиции не начали свои рапортички словами «в поисках легких денег…».

Куда как лучше дела обстоят у погорелицы. Как мы и предполагали, лохи вмиг компенсировали ей утрату. Лишь за несколько часов ВСУшница Тарасова наколядовала на свою банковскую карту 484.681.01 гривен. А волонтер из Одессы Катерина Ножевникова объявила о собранных для вояки «почти пятистах тысячах гривен».

Сгоревшее военное и медицинское оборудование ВСУшнице тоже насобирали «просто так, трям». Итого она имеет на руках миллион. А вот цены на б/у бусы, вроде сгоревшего, на украинских авто-маркетах начинаются от сорока тысяч гривен. Короче, гуляй, рванина! Что она, собственно, тут повсеместно и делает, наживаясь на войне.

…а ведь все должно быть наоборот. Как в детских книжках о «пионерах-героях» и фашистах с полицаями, которых обязательно настигает кара…

Р. S. Партизану на заметку. Обычно поджигателей военных и ТЦКашных машин действительно находят по горячим следам, чаще всего — через несколько часов после поджога. А вот 13-летнюю Дашу искали целых четыре дня. Жаль, что нашли.