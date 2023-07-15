«Геть от московского Рождества!» – Верховная рада поддержала переход на новый календарь

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Верховная рада Украина проголосовала в целом за перевод религиозных и государственных памятных дат на новоюлианский стиль с целью разорвать все связи с Россией и приблизиться к «цивилизованному миру».

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», законопроект, который инициирован президентом Украины и определён как неотложный, представляет собой изменения в одну из статей Кодекса о труде.

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«Главная цель заключается в разрывании той духовной взаимосвязи, которая существовала с советских и с имперско-русских времен между Российской империей и украинским государством относительно одинакового празднования выдающихся религиозных праздников на основе Юлианского календаря, который посвящен празднованию Рождества Христова, в соответствии с этим календарем. Целью законопроекта является переход на новоюлианский календарь и соответственно внесение изменений в законы, регламентирующие государственные праздники», – сказал представитель президента в Верховной раде Фёдор Вениславский.

Он добавил, что всё заукраинское раскольничье духовенство уже утвердили переход на новые религиозные даты.

«ПЦУ на Архиерейском Соборе утвердила окончательный переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года. В связи с этим президентом предлагается внести изменения, которые предусматривают празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Это сделает одинаковым празднование украинскими православными со всем православным цивилизованным миром, кроме Российской империи», – объявил деятель.

Кроме того, он подчеркнул, что теперь сдвиг дат касается и государственных праздников.

«Перенести празднование дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля, что приурочено чествованию памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого и празднования дня защитников и защитниц с 14 октября на 1 октября – на Покров Пресвятой Богородицы. Просьба поддержать этот законопроект», – призвал Вениславский.

В зале парламента инициатива была воспринята с восторгом. Бывший директор института нацпамяти Украины, а ныне депутат порошенковской «Европейской солидарности» Владимир Вятровия зачислил сегодняшние события как одну из собственных побед.

«Важно чтобы у нас не было с Россией совместных государственных праздников, чтобы мы не праздновали с ней вместе религиозные праздники. В 2015 году мы впервые предложили альтернативу ко Дню Победы 9 мая, отмечая день памяти 8 мая. В этом году, наконец, отменили этот День Победы 9 мая. В 2017 году мы впервые сделали выходным 25 декабря, поддерживая традицию отмечать Рождество с большей частью мира», – объявил сияющий Вятрович.

Член депутатской группы «За будущее» Игорь Гузь также не стал скрывать своего счастья.

«Произошел важный разрыв с Москвой на религиозной почве ,и я приветствую решение наших украинских церквей, ПЦУ, украинской Греко-католической церкви, которые все-таки после определенных сомнений, но приняли решение, важное решение разорвать с Москвой едва ли не последнее, эти связи», – обрадовался Гузь.

«Призываю поддержать это решение и глубоко убежден, что подавляющее большинство украинцев собственно празднованиями религиозных таких наших праздников и традиций тоже непосредственно уже в конце этого года начнет поддержку этого решения», – «расписался» за всё население Украины депутат.

Тимошенковец Михаил Цимбалюк допустил, что в обществе данный переход может найти непонимание, однако выразил уверенность, что всё это временно.

«Это дань перехода на новоюлианский календарь и ПЦУ, и греко-католической церкви Украины, хотя на самом деле большое количество христиан восточного обряда уже и перешло на это празднование. А сегодня мы утверждаем на законодательном уровне. Однозначно процесс будет непростой, и люди почтенного возраста, возможно, еще будут отмечать и 7 января несколько лет. Но важно, что на законодательном уровне мы сделали шаг по отрыву синхронного празднования Рождества вместе с фашистами. Это также положительный шаг», – сказал Цимбалюк.

Законопроект был принят в целом 241 голосом депутатов Украины.