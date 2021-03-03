«Геть от Москвы!» – Рада поддержала отмену перехода на летнее время

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутаты украинского парламента в первом чтении поддержали законопроект, отменяющий сезонный перевод стрелок часов.

Проект представил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди причин, которыми было обусловлена данная инициатива, он назвал негативное влияние на здоровье человека перевода стрелок часов. Также, по его словам, перевод часов с целью какой-либо экономии давно стал мифом.

«Четвертый аргумент, который стал предметом этого закона – это то, что соответствующее решение было принято Европейским парламентом, и с 2021 года было принято решение об аннулировании идеи сезонного перевода часов. Это решение было принято по результатам онлайн голосования в ЕС», – сказал Стефанчук.

«Кроме этого, я хочу привести еще один аргумент того, что нам нужно на всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, единое киевское время. Потому что вы знаете, что оккупант начал с того, что на оккупированных территориях установил московское время. Основная идеология этого законопроекта – распространить естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует времени пояса, и отказаться от дальнейшего перевода часов, потому что это противоречит целому перечню вопросов, связанных с жизнью и здоровьем человека», – добавил парламентарий.

В то же время депутаты от «Батькивщины» предложили альтернативную версию законопроекта под номером 4201-1.

«В чем разница между двумя законопроектами? Казалось бы, безобидный законопроект в разрезе выполнения резолюции ЕС, мы не будем переходить на летнее или зимнее время. Все тут хорошо, но есть одно НО, как и в каждом деле. Если законопроект 4201 будет принят, то, не перейдя на летнее время, мы будем иметь одно время с Москвой!» – заявил тимошенковец Иван Крулько.

Он призвал голосовать за альтернативный законопроект – «тогда мы будем следовать европейской директиве полностью, мы будем её выполнять и будем ближе к ЕС, а не к Москве – вот, в чём разница!».

«Если мы будем переходить в соответствии с этой директивой, а 2021 год является переходным годом, когда все страны приводят свое внутреннее законодательство к директиве ЕС, то лучше уже Украине не переходить на зимнее время, а, соответственно, остаться в одном часовом поясе. А мы как Украина имеем один часовой пояс, у нас нет ужгородского, киевского или луганского часового пояса, у нас есть украинский часовой пояс, и мы должны в полной мере быть ближе к ЕС, куда мы с вами приняли решение интегрироваться в соответствии с Конституцией Украины. Лозунг должен быть – «Геть от Москвы!», а не ближе к Москве. Вот в этом должна быть проукраинская государственная позиция», – рассказал депутат.

Тем не менее, в результате за проект закона №4201, представленного Стефанчуком, в первом чтении проголосовало 277 депутатов. Помимо «Слуги народа», решение поддержали в «Европейской солидарности», фракция «Голос», а также группа «За майбутне».

«Батькивщина» и в подавляющем большинстве «Довира» и «ОПЗЖ» воздержались, однако поправки, предлагаемые депутатами Тимошенко, пообещали рассмотреть и, возможно, дополнить ими законопроект ко второму чтению.