«Гетман Сагайдачный» продемонстрировал примитивный учебный уровень – капитан в отставке

04.05.2020, Одесса, Максим Карпенко

Флагман Военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный» впервые за несколько лет произвел стрельбы в открытом море, устроив дымовую завесу и «прочистив стволы» артиллерийских установок.

Так, по сообщению пресс-службы украинских ВМС, «Сагайдачный» провел практические стрельбы из артустановок АК-100 и АК-630, а также совершил пуски из комплекса ПК-16, предназначенного для создания радиоэлектронных помех.

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В подобных учениях украинских военных моряков нет ничего необычного – это рядовая проверка экипажа любого судна, независимо от его статуса.

Украинские моряки, говоря языком военных, перегрузили боеприпасы из погребов в море, заявил «ПолитНавигатору» капитан первого ранга в отставке, глава севастопольского отделения Института стран СНГ, Сергей Горбачев.

«Для любого корабля, независимо от того, флагман это или нет, подобного рода боевые упражнения являются рутинными, обычными и входят в цикл боевой подготовки по периодам обучения. Данные упражнения являются обычными и ни о чем экстраординарном не говорят.

Украинский корабль вышел в море, выполнил боевое упражнение, проверил технику и потренировал личный состав. Но, судя по тому, какие боевые упражнения, стрельба из АК-100 – это универсальная пушка 100-миллиметрового калибра. Как говорят моряки, украинцы просто перегрузили боезапас из погребов в море – стреляли в белый свет как в копеечку, просто очистили каналы стволов, проверив их работоспособность.

Что касается ПК-16, то это вообще комплекс, не направленный на поражение чего-то, он предназначен для постановки помех, чтобы обезопасить корабль от атак ракет, выставить помехи. Тоже, в принципе, ничего сложного, в данном случае это боевое упражнение не представляет. Просто опять же стрельнули в белый свет, произошли разрывы в воздухе, задача выполнена.

В данном случае можно за наших украинских «коллег» порадоваться – у них еще есть возможность на чем-то выходить в море и применять оружие хотя бы на таком примитивном уровне», – заключил Горбачев.