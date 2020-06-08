Геям, лесбиянкам и соросятам не удастся свалить Авакова – политолог

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Информационная атака на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова объясняется тем, что он сейчас якобы мешает дальнейшему усилению внешнего управления страной со стороны Запада.

Об этом в интервью каналу «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков является одним из ключевых препятствий для того, чтобы внешнее управление обрело куда более эффективные формы. Все усилия, которые Аваков потратил в 2018 и 2019 году, чтобы убедить коллективный Запад, что он – фигура, которая обеспечивает здесь порядок, эффекта не произвели. Грантоедский «кооператив», плюс примкнувшие к ним представители меньшинств, геи и лесбиянками, пошли в коллективную атаку на Авакова. На фоне низкой активности депутатов «соросята» наиболее жестко атаковали как раз министра внутренних дел.

Понятно, Арсен Борисович давно заслужил того, чтобы стать ссыльным. Но из здания МВД его могут вывести либо в наручниках, либо вперед ногами. Никуда уходить он не собирается. Палочка выручалочка «уйду я и все рухнет» пока работает», – сказал политолог.

Снижение активности радикалов в последнее время объясняется тем, что они зависимы от Авакова и он контролирует их деятельность.

«Я хочу напомнить о печальной судьбе Сашка Билого к которому ездили гонцы Авакова и предложили либо принять правила игры, либо идти на все четыре стороны. Он правила игры не принял, и ему – деревянный макинтош. А Ярош, который одел костюм и галстук, получил депутатский мандат. Вот специфика методов Авакова, во многом теневых. Это человек абсолютно беспринципный, жесткий, достаточно умный. Он пугает многих. Можно, конечно, слепить из него диктатора, но использовать по назначению – невозможно.

И универсальный метод управления Арсена Борисовича – закрутить гайки и положить сверху болт. Вспомните Шкиряка, который говорил «повоняют и перестанут». Это фирменный стиль Авакова. Шесть лет во главе МВД. Понятно, что если руководитель за два года не показал ожидаемого результата, он его уже никогда не покажет», – сказал политолог.

Аваков не уйдет со своего поста по крайней мере до возможной отставки правительства.

«Думаю, как минимум, до осени, до отставки правительства Шмыгаля отставки Авакова не будет даже если кто-то из его замов совершит акт публичного каннибализма», – прогнозирует Андрей Золотарев.