Гибель «Боинга» в Донбассе: Дело принимает совершенно новый оборот

07.09.2019, Москва, Михаил Рябов

После того, как в рамках сегодняшнего обмена пленными в Россию был передан похищенный украинскими спецслужбами офицер сил ПВО ДНР Владимир Цемах, дело о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году принимает новый оборот.

Об этом в своем telegram-канале пишет известный военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Именно его освобождение будет иметь далеко идущие последствия для международных отношений – в широком смысле. Цемаха выкрали из ДНР не просто под историю со сбитым малазийским боингом, а конкретно под слушания в Гааге, которые запланированы на начало следующего года. Там он должен был стать чуть ли не основным свидетелем – и, по задумке Киева, подтверждать западную версию о том, что самолет сбили из российского Бука.

Выкрадывали Цемаха заблаговременно – необходимо было провести огромный объем работы, чтобы заставить и «подготовить» человека публично признаваться в том, чего он не видел и уж, тем более, не делал. Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой.

Украина, по сути, отдала России главный «козырь» в слушаниях по Боингу. Это означает следующее 1) Киев де-факто признает, что Цемах в реальности не является международным преступником (иначе, кто бы включил столь принципиальную фигуру в список на обмен) 2) Киев, фактически, выходит из информационной игры по Боингу, которая так необходима Западу. Это автоматически порождает целую череду межэлитных противоречий, как на самой Украине, так и далеко за ее пределами.

По факту выдача Цемаха – означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолет на Россию. А это очень важный политический поворот», – резюмирует Пегов.

Украинский пропагандист Юрий Бутусов, главред сайта «Цензор», накануне в эфире возобновившего выход ток-шоу Савика Шустера, не мог скрыть обиды от успеха России.

«Принято волевое решение выдавать его мгновенно, быстро. Так, как решил Путин, любой ценой. То есть, не установлены важные обстоятельства дела, не установлена вся информация, которой владеет этот военный преступник. Мы идем поспешно, быстро на те требования, которые ставит Путин», – сокрушается Бутусов.

Он напомнил, что Украина получила после крушения «Боинга» «механизм санкций для того, чтобы получить политические преимущества – давить на Россию в вопросе мирного урегулирования».

«И сами же в этой ситуации ослабляем свои позиции и снижаем политическую значимость этого процесса и суда по Путину в Голландии! Это очень опасная и тревожная тенденция», – заявил Бутусов.