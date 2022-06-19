Гибель или плен: военкор Коц предсказал судьбу ВСУ в Бахмуте

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Новости Украины

Перед военнослужащими ВСУ в Бахмуте стоит выбор — героически погибнуть или сдаться в плен, уверен специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Командование украинской армии стягивает в населенный пункт Бахмут Донецкой народной республики дополнительные силы. При этом ротации войск противника не происходит, в город прибывает подкрепление, а остальные военнослужащие не покидают своих позиций. Причиной усиления является присутствие в Бахмуте штурмовых отрядов «ЧВК Вагнера», которые работают на этом участке фронта. Бойцы ранее уже проявили себя в боях за другие города в рамках спецоперации. «Вагнеровцы» взяли на себя тяжесть городских боев за Попасную и успешно прорвали оборону противника.

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Военные эксперты предполагают, что ВСУ будут сражаться за Бахмут также отчаянно, как и за Попасную, поэтому наблюдается прибытие подкрепления.

Бахмут имеет важное стратегическое значение — он является частью системы автомобильных и железных дорог, по которым поступает снабжение для ВСУ, пояснил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Через Бахмут по трассе Бахмут-Лисичанск идет снабжение группировки, которая находится в агломерации Северодонецка и Лисичанска. От Бахмута также идет сообщение с городом Северск и от Северска идет уже на Славянск и Краматорск. В этой сетке фронтовых дорог это один из ключевых пунктов, через которые идет сообщение между гарнизонами и их снабжением», — отметил корреспондент.

По мнению Коца, окружение российских сил в ближайшее время сомкнется вокруг украинской группировке в Бахмуте, поставив противника перед серьезным выбором.

«Да, трассы обстреливаются. Да, они находятся на отдельных участках под контролем российских войск и союзных подразделений. Но, я вот напомню, что в 2014 году, когда мы сидели в полностью блокированном Славянске, оставались полевые и лесные дороги, по которым можно передвигаться между населенными пунктами. И вот Бахмут здесь играет одну из ключевых ролей, однако, мне кажется, что его ждет та же судьба, что и Светлодарск, который недавно был полностью отрезан от всех путей снабжения. Я думаю, скоро будет взят город Северск и Бахмут останется в оперативном окружении. Весь его гарнизон наверняка ждет либо героическая гибель, либо возможность сдаться в плен», — заключил Александр Коц.

Российские силы ведут бои на подступах к Бахмуту. Сообщается, что артиллерийские бои продолжаются в районе Семигорья и Зайцево.