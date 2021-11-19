Гибель миллионов мирных граждан СССР в ВОВ пора признать геноцидом – Совфед

Тезис о геноциде советского народа в Великую Отечественную войну уже есть в документах разных международных организаций.

Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации РФ заявил заместитель директора правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В поддержку промежуточных результатов расследования деяния нацистов и их пособников, а также подготовленных законодательных изменений в рамках российской правовой системы, тезис о геноциде постепенно находит своё место в решениях ряда международных организаций уже сейчас. В первую очередь на данном этапе идёт речь об организациях, состоящих из наших ближайших соратников по совместной борьбе с нацизмом.

Я могу привести в пример некоторые конкретные решения, которые приняты на этот счёт. По предложению России 19 мая 2021 года в Душанбе принято заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о 75-летии приговора международного военного трибунала в Нюрнберге. В тексте этого документа прямо подчеркнуто, прямо записано, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре международного военного трибунала Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза», – рассказал Мусихин.