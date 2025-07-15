Гибель молдавских контрактников на Украине. Нейтралитет пошел лесом? 

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Несколько контрактников Нацармии Молдовы погибли и получили ранения на Украине, куда их направили перенимать боевой опыт, сообщили местные телеграм-каналы.

Похоже ли это на правду? Как соотносится с нейтральным статусом РМ нахождение молдавских бойцов в зоне боевых действий за рубежом? Об этом – в экспертном опросе.

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Сергей Ткач, публицист:

– Новость о гибели молдавских контрактников в Телеграме дается со ссылкой на анонимный источник. Минобороны ее опровергло. Неясно, с кем у них был контракт. С Минобороны Молдовы или Украины?

Тут требуется подтверждения. Если журналистам удастся получить дополнительные данные, то событие может обернуться скандалом. Скоро выборы, и повод для критики Майи Санду и ее команды очень хороший. Большинство граждан РМ выступает за нейтралитет по отношению к конфликту Украины и России, против какого-либо участия молдавских военных в этой войне.

С другой стороны, тема военного сотрудничества Кишинева с НАТО звучит все чаще. Страны Альянса и коллективно, и индивидуально помогают «модернизировать» молдавскую армию. Последний пример – расширение военного сотрудничества с Данией.

Настораживает и свежее заявление СВР том, что НАТО ведет активную подготовку к использованию Молдовы в возможном вооруженном конфликте с Россией. В самом деле, если в прокси-войне с Россией Запад использует Украину, то почему он должен отказываться от использования в нужный момент Молдовы?

Война по соседству, планы ЕС по модернизации армий и подготовке к войне с Россией, выборы в парламент РМ – факторы, напоминающие гремучую смесь. Достаточно одной искры.

Александр Кориненко, политолог:

– Информация о возможной гибели граждан Молдовы на территории Украины – вещь крайне тревожная, даже если данные неофициальные. Власть обязана прояснять: кто эти люди, в каком статусе находились, каковы юридические и моральные последствия их участия в конфликте. Молчание порождает недоверие к власти.

Мы знаем, что на Украине гибнут представители разных стран, которые помогают Киеву в качестве инструкторов, советников и т. п. Речь идет не о наемниках, а о представителях регулярных армий.

Ни одна страна открыто не говорит о гибели своих военных, не стоит ждать этого и от властей РМ, если такое происшествие было.

Любопытно, что в вопросах нейтралитета власть проявляет удивительную избирательность. Если идут совместные учения с НАТО – это «укрепление обороноспособности». Если смотришь без ненависти в сторону Москвы – ты определенно агент Кремля, ведь мы в состоянии гибридной войны. Такая гибкость трактовок вызывает в обществе вопросы.

Новость о контрактниках поднимает неудобную тему: что на самом деле означает нейтралитет Молдовы в условиях, когда мир катится в новую эпоху разделения и конфронтации.

Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ, директор ИСПИРР:

– Молдавский нейтралитет давно является фикцией. В апреле 2022 года Молдова присоединилась к антироссийским санкциям Запада и уже в июне заручилась обещаниями Макрона в получении от ЕС финансовой помощи на военные нужды.

Молдавские военные регулярно участвуют в военных учениях НАТО, Альянс постепенно осваивает территорию РМ. С Запада идут вооружения, явно под цели НАТО обустраивается логистика региона. При этом общество все еще негативно настроено по отношению к этому военному блоку. Более того, граждане РМ стали больше ценить конституционный нейтралитет страны и связывать с ним надежды на обеспечение регионального мира и безопасности.

Молдова связана системой договоров в области безопасности с Румынией – членом блока НАТО, и с ЕС. При этом в Стратегии национальной безопасности Молдовы Россия фигурирует как главная угроза. Поэтому даже формальный нейтралитет Молдовы может продержаться лишь несколько месяцев. Если действующая власть сохранит контроль над парламентом, антироссийская политика Кишинева выйдет на новый уровень. Обострения придется ожидать, прежде всего, вокруг российского военного присутствия в Приднестровье.