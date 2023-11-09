Гибель помощника Залужного: до выборов доживут не все

Роман Рейнекин? Интересный поворот в деле о загадочном то ли самоубийстве то ли убийстве помощника Залужного Геннадия Частякова.

Госбюро расследований наконец-то определилось с официальным кандидатом в виновники. По версии спецслужбы им оказался, вы не поверите, еще один помощник Залужного, офицер из аппарата главнокомандующего ВСУ, подаривший гранаты погибшему.

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Именно ему и предъявили подозрение. Этот офицер ГБР не назван по фамилии, но ранее в украинских СМИ человеком, подарившим гранаты, указывался полковник Александр Тимченко.

«Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51A2» и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

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Офицера поставили в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Пока что это не подозрение в убийстве, однако до него остается всего один шаг. Достаточно привязать к обстоятельствам дела преступный умысел. Мол, подарил гранаты не просто так, а… А дальше все зависит от фантазий заказчиков и кураторов дела.

Таким образом, круг версий сузился и «российский след» из списка пропал. Впрочем, судя по тому, что в ГБР говорят о продолжении досудебного следствия и о том, что «сотрудники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием и пока не исключают ни одной из версий», нельзя быть уверенным в том, что пресловутая «рука Москвы» в конце концов не обнаружит себя в этом деле, причем самым причудливым образом.

В окружении Залужного, к примеру, раскроют свивших себе гнездо российских шпионов, сливавших ценные сведения прямиком в российский Генштаб. Уж что-что, а ловить русских шпионов под кроватью в Киеве умеют.

Ряд киевских наблюдателей говорят, что попавший под подозрение помощник главкома – фигура в окружении Залужного очень важная, намекая на то, что подозрение предьявлено не просто так, дескать, из-под главкома выбивают наиболее верных людей в преддверии очередного витка борьбы за власть, готовясь к теперь уже не фейковому, а реальному увольнению популярного генерала.

Так или иначе одним из побочных следствий этой истории вполне может стать политический фальстарт – с выводом Залужного на электоральную орбиту раньше предусмотренных сроков. Ну что поделать – обстоятельства изменились. Раньше о политических амбициях генерала говорили в основном в кулуарах и писали западные СМИ, называя его одним из ключевых конкурентов Зеленского в случае новых выборов. Но сам Залужный никогда не выказывал никаких претензий на высшую власть в стране, да и вообще на власть – пускай и в формате похода в парламент.

Но если Банковая и впрямь решит, что настал подходящий момент, чтобы «сожрать» главкома ВСУ, тогда все может быстро поменяться и это будет выглядеть со стороны Залужного не нападением и агрессией, а наоборот – самозащитой. Что немаловажно в плане создания соответствующего образа и бренд-легенды в глазах избирателей. На Украине обиженных любят

В общем, события ускоряются и принимают совершенно непредсказуемый поворот. Запасаемся попкорном и будем следить. Нам то с вами ничего не грозит. В отличие от непосредственных участников киевской драчки. Практика показывает, что до выборов еще нужно дожить, а доживут не все.