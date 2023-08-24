Гибель Пригожина была выгодна Польше – эксперт

Одним из основных выгодополучателей от гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и высшего руководства компании является Польша.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог Владимир Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Польша опасалась нахождения «Вагнера» в Белоруссии и могла быть заинтересована в уничтожении верхушки ЧВК.

«Если мы предположим, что речь идет о намеренном покушении на убийство, реализованном, то есть о теракте, то давайте посмотрим на выгодополучателей от этой ситуации. Во-первых, на протяжении достаточно длительного периода времени шла речь о том, что Евгений Пригожин и его структуры активно ведут свои действия в Белоруссии в отношении Польши, на Западе активно высказывались те или иные опасения и совершались даже определенные действия, военные. Польша, как версия, разумеется, Запад…

Польша в данном случае не является субъектом сама по себе. Конечно, здесь британский след и так далее. Я думаю, что именно так и строится рассуждение, что «Вагнер» – это структура в достаточной степени автономная и существующая на принципах единоначалия, и без ее лидеров «Вагнер» не то, что не будет участвовать в каких-то действиях против Польши, но и вообще перестанет существовать. Я думаю, что такие рассуждения могли быть заложены в этот сценарий», – заявил Шаповалов.