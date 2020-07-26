Гибель ребёнка в Крыму: Украина вновь использует трагедию

26.07.2020, Севастополь, Платон Беседин

В Крыму закончены длившиеся три дня поиски пропавшего трёхлетнего ребёнка. Итог печален. Тело Мусы Сулейманова обнаружено в выгребной яме. Ребёнок вышел гулять и исчез. Его поисками занимались более двух тысяч человек: волонтёры, водолаз, МЧС и многие другие.

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Тут важно отметить, что Муса – сын фигуранта дела запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова. Отец сейчас находится в тюрьме. И президент Зеленский уже обратился к Путину с тем, чтобы Владимир Владимирович отпустил из мест заключения главу семейства.

Данную ремарку я делаю, потому что именно с личностью отца сейчас связали трагедию Мусы. Суть этой «связки» можно выразить известной фразой Рефата Чубарова: «Все несчастья в Крым и трагедии нашего народа из Москвы».

Вообще то, что происходит вокруг исчезновения и смерти Мусы Сулейманова – чудовищная трагедия. И не только потому, что погиб ребёнок. Но ещё и потому, что вокруг этой смерти начались совершенно подлые и безответственные спекуляции.

Смысл их свели к тому, что в смерти ребёнка виновата Россия. Потому что плохо искали. А искали плохо из-за того, что Муса – сын политзаключённого. Да и вообще исчез мальчик не просто так. И прочее, прочее… не хочу повторять эти мерзости. Кто очень хочет – может ознакомиться с оперативно появившейся «конспирологией» в блоге экс-«представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина.

Полагаю, не стоит объяснять, – уже не удивляет, что данные позорные заявления летят, точно комья грязи, из Украины.

То, что началось, как безумие, как мерзость, так и продолжилось. Разве взрыв ЛЭПов и дальнейший блэкаут – это не геноцид? Разве радость из-за погибших в «Зимней вишне» – это не мракобесие? И прочее, прочее. Украинские пропагандисты, к сожалению, не просто выполняют свою работу – нет, им понравилось погружение на самое дно ада, на якшанье с чертами. В определённый момент они сами, обезобразившись, превратились в чертей.

Мы больше не имеет дело с журналистами и политиками. Нет, мы имеем дело с мракобесами, потому что нормальный человек никогда и ни при каких обстоятельствах не станет использовать смерть ребёнка в своих интересах.

И Мусу Сулейманова погубила не Россия, нет. Его погубили субъективные и объективные факторы разного свойства. И вот один из этих факторов – жесточайшая украинская пропаганда, которая толкает отцов в тюрьмы, оставляя их детей в опасном и убийственном одиночестве.