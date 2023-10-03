Гибель российских миротворцев в Карабахе предопределило признание Россией Пашиняна – депутат ГД

После гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе азербайджанское руководство внимательно смотрит, как поступит Москва – «как государство или как нечто, напоминающее публичный дом».

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что его пост в соцсети касательно погибших российских миротворцев был воспринят в штыки либералами.

«Что касается наших миротворцев, если верить официальным заявлениям российских чиновников, которые были в мой адрес, даже высказываться в защиту российских миротворцев – это абсолютно недопустимо. Представить, что российские чиновники не умеют читать и считают, что я, там, призывал сбрасывать на Азербайджан атомную бомбу, я не могу, они всё-таки читать умеют. Значит, их нужно понимать так, как они заявляют, что защита российских миротворцев для российских либералов абсолютно недопустима. Кто бы сомневался, отношение российских либералов к российской армии прозрачно и со времён госпожи Новодворской, и военного преступника Сергея Адамовича Ковалёва, по-моему, не менялось», – сказал Делягин.

«Короче говоря, сбитие истребителей, как в Турции, и вертолётов, и самолётов, убийство миротворцев – и просто извинение, это всё, что Российское государство получит взамен?», – уточнил журналист.

«На самом деле, я думаю, что в Азербайджане сейчас внимательно смотрят, и если Российское государство начнёт вести себя как государство, а не как нечто, напоминающее публичный дом, то тогда и виновных найдут, и осудят, и даже, может быть, посадят. Только это ничьи жизни уже не вернёт. [Может быть, предотвратит новые инциденты?] Может быть, предотвратит, но, опять же, что считать инцидентом? Эта трагедия была предопределена не тогда, когда азербайджанские войска перешли линию разграничения с непризнанным Арменией Нагорным Карабахом. Это было предопределено, когда российская бюрократия сказала, что Армения с её населением два с лишним миллиона человек – это суверенное государство, и мы не будем вмешиваться в её внутренние дела. И пусть Запад сажает там свою марионетку, мы этому противодействовать не будем, потому что любим армянский народ. Долюбились. Я думаю, что если сейчас господин Пашинян объявит о воссоединении Армении с Турцией, в общем-то, никто ему возражать не будет. Ну, ещё тысяч пять переедет в Россию, тысяч пятьдесят переедет в Европу, ну и всё. Ну, может, Рубен Варданян возглавит какое-то сопротивление, но оно не будет иметь эффект», – заключил депутат.