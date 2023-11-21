Гибель российской артистки от ракетного удара ВСУ попала на видео

Семь человек погибли и еще 18 ранены в результате ракетного удара ВСУ по Дому культуры в тыловом Старобешево на Донбасе, где проходил концерт по случаю Дня артиллериста. Среди погибших оказалась артистка Полина Меньших. Момент удара во время ее выступления оказался запечатлен очевидцем на видео и уже смакуется украинскими каналами.

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«У кого хватило ума делать концерт в клубе, в радиусе работы Хаймарса, я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что в любом случае не отрицает факта идиотизма с концертом, Полину очень жаль, как всегда жаль невинных, женщин, детей и стариков. Доржались над хохлами из 128 бригады, устроивших награждение в непосредственной близости от ЛБС», – комментируе военкор Герман Куликовский.

«Планировать заранее концерты, сообщать о месте за несколько дней, наплевать на безопасность, когда тут же могут слить информацию – это целенаправленное убийство своих же. Даже если не ракета прилетит, так местные ждуны могут подорвать. За прошедшую неделю – это второй случай безалаберности и скудоумия. Первый – это когда гуманитарщики из Орла привезли в Кременную воду и прочее, отчитывались в телеге фоточками красивыми, по которым противник навел свою арту. Так эти долбоящеры выложили видео места прилета и еще скорректировали хохлов, что они промахнулись на 10 метров. Феерическая тупость», – возмущается волонтер Анастасия Кашеварова.

А вот военкор Михаил Андроник не согласен с предыдущими комментаторами.

«Досягаемость ракет противника 300+ км, говорить о том, чтобы отказаться от подобных мероприятий в зоне поражения бессмысленно. Случай этот не рядовой, до ЛБС 40-50 км. Это прецедент. Принять во внимание необходимо», – отметил Андроник.

«Мне очень жаль эту девушку – актрису Полину Меньших, которая погибла, выступая перед нашими военными в Старобешево. Про Украину и ее Хаймарсы ничего не хочу говорить, бессмысленно. Но пусть больше никто из понауехавших не говорит, что в Донбасс ездят выступать за деньги, и что это – не акт мужества», – пишет член Совета по правам человека Марина Ахмедова.