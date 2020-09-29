Гибель украинских курсантов на АН-26: Верхушка продолжит «пилить» армейские бюджеты

29.09.2020, Киев, Игорь Петров

По поводу крушения военного самолета АН-26 под Харьковом не будет сделано никаких выводов, как их не было сделано по поводу взрывов военных складов в Калиновке.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обидно за трагедию, но я очень сомневаюсь, что она чему-то научит наше высшее руководство. Оно и дальше будет продолжать «пилить» армейские бюджеты.

Я, кстати, ознакомился – комиссия при Генеральном штабе провела расследование по факту взрывов складов в Калиновке. Там действительно наказали человек 40. Только их привлекли не к уголовной ответственности, а к административной и служебной.

То есть, кого-то оштрафовали кому-то сделали замечание или разжаловали – старшего прапорщика в прапорщика и пр. Этим все и закончилось», – сказал политолог.