Гибель Захарченко: В Москве прогнозирует осложнение ситуации вокруг Донбасса

31.08.2018, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшнее убийство в центре Донецка в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко серьезно осложнит процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом заявил политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к Кремлю.

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«По поводу гибели Захарченко. Сейчас что-либо прогнозировать бессмысленно. Очевидно лишь, что это может серьезно усложнить процесс мирного урегулирования», – написал эксперт в своем блоге.