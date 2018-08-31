31.08.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина
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Гибель Захарченко: В Москве прогнозирует осложнение ситуации вокруг Донбасса



Сегодняшнее убийство в центре Донецка в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко серьезно осложнит процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом заявил политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к Кремлю.

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«По поводу гибели Захарченко. Сейчас что-либо прогнозировать бессмысленно. Очевидно лишь, что это может серьезно усложнить процесс мирного урегулирования», – написал эксперт в своем блоге.

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