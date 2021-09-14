Гибель Зиничева внесла коррективы в передачу Путиным власти в 2024 году – эксперт

14.09.2021 19:41 (Мск), Москва, Елена Острякова

Трагическая гибель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева делает более вероятным, что президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Такое право ему дает тот факт, что конституция РФ была в прошлом году принята в новой редакции.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внезапная и трагическая гибель Евгения Зиничева, министра ЧС и одного из вероятных преемников В.Путина на посту президента РФ, на время разбалансировала ближайшее окружение главы государства. Внутренние расклады в окружении В.Путина претерпят теперь некоторые изменения, как уверены конфиденты. Эти изменения будут касаться сценариев пресловутого «властного трансфера – 2024», причём, в сторону укрепления В.Путина в мысли о необходимости пролонгации своих полномочий президента (в результате «обнуления» сроков после изменения Конституции РФ)», – написал Мухин.

Также, по его информации, в Кремле обсуждается вариант переход Путина на другой пост с сохранением властных полномочий.

«Кейс Зиничева», как утверждают источники, произвёл на В.Путина сильное впечатление: случайный фактор кончины человека мгновенно становится проблемой для политической системы страны. Вновь усилились голоса, с одной стороны, о необходимости пролонгации полномочий В.Путина на посту президента РФ, с другой стороны, идёт и настойчивая дискуссия о вероятности отхода В.Путина, по примеру И.Сталина (когда главой государства был номинальный Михаил Калинин), на вторые, но стратегические позиции», – написал Мухин.