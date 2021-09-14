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14.09.2021 19:41 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия
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Гибель Зиничева внесла коррективы в передачу Путиным власти в 2024 году – эксперт

Трагическая гибель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева делает более вероятным, что президент...

Трагическая гибель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева делает более вероятным, что президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Такое право ему дает тот факт, что конституция РФ была в прошлом году принята в новой редакции.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внезапная и трагическая гибель Евгения Зиничева, министра ЧС и одного из вероятных преемников В.Путина на посту президента РФ, на время разбалансировала ближайшее окружение главы государства. Внутренние расклады в окружении В.Путина претерпят теперь некоторые изменения, как уверены конфиденты.

Эти изменения будут касаться сценариев пресловутого «властного трансфера – 2024», причём, в сторону укрепления В.Путина в мысли о необходимости пролонгации своих полномочий президента (в результате «обнуления» сроков после изменения Конституции РФ)», – написал Мухин.

Также, по его информации, в Кремле обсуждается вариант переход Путина на другой пост с сохранением властных полномочий.

«Кейс Зиничева», как утверждают источники, произвёл на В.Путина сильное впечатление: случайный фактор кончины человека мгновенно становится проблемой для политической системы страны. Вновь усилились голоса, с одной стороны, о необходимости пролонгации полномочий В.Путина на посту президента РФ, с другой стороны, идёт и настойчивая дискуссия о вероятности отхода В.Путина, по примеру И.Сталина (когда главой государства был номинальный Михаил Калинин), на вторые, но стратегические позиции», – написал Мухин.

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