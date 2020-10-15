«Гибнут сотни людей» – в Белоруссии тренируют миротворцев для Карабаха

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Миротворческая миссия впервые была сформирована в ходе командно-штабных учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2020», которые проходят в Витебской области Белоруссии.

Об этом сообщает сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миротворческая миссия из сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ во время учения анализирует обстановку в зоне условного конфликта, определяет причины разногласий и предлагает пути их разрешения. На миссию возлагаются организация и проведение переговоров с представителями конфликтующих сторон и местных властей с целью предотвращения нарастания напряженности и для достижения компромисса», – сообщили в пресс-центре учений.

Общая численность участников учения составляет более 900 человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА.

«Учение стало очередным мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, в постсоветских странах. Это то, что сейчас происходит в Азербайджане и Армении, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане да и у нас в стране.

Уверен, что такие мероприятия помогают остудить горячие головы, которые подливают масло в огонь и пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел, не дают мирному народу спокойно жить и работать», – сказал начальник генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» проводится ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран-участниц организации. В состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Армения ранее уведомила ОДКБ, что не пришлёт военных на учения в Белоруссию, так как с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные боевые действия, в связи с чем в Армении и Карабахе были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Отметим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил отправку миротворцев в Карабах в случае согласия враждующих сторон.