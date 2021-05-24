Гибридная борьба: «Квартал» Зеленского заходит в РФ с новым сериалом

Новости Украины

Одна из комедий Зеленского, шедшая в российском прокате несколько лет назад, называлась «8 новых свиданий». Название это, как выяснилось позже, стало символичным. В том смысле, что даже став президентом Украины и ярым, на словах, борцом с «российской агрессией», основатель «Квартала-95» покидать хлебные российские экраны почему-то не спешит. Одними только «Сватами» закормил россиян до тошноты.

А совсем недавно, каких-то пару месяцев назад, на СТС отшумел украинский «Папик» производства все тех же умельцев-многостаночников. Сюжет этого «кремлевского нарратива» разворачивается в Одессе, Киеве и Черноморске. А все без исключения персонажи говорят на «вражеском» русском языке, на выдавливание которого из обихода в срок до 2027 года украинский Минкульт состряпал целую комлексную программу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Тем не менее, «Квартал 95» никто за такую подрывную деятельность не наказал, санкции не наложил и у актеров с продюсерами гражданство не отобрал. Потому что этот «квартал» – кого надо квартал.

И вот – новое свидание не за горами. «Квартал 95 заходит на телевизионный рынок России с новым сериалом «100 000 минут вместе». Как говорится, гип-гип, ура, в воздух летят чепчики вперемешку с пробками от шампанского и все такое. Но остается вопрос. Почему Зеленский одной рукой изображает из себя щирого украинца в вышиванке, запрещает русский язык в кино и на телевидении на Украине, а другой рукой – за пределами Украины – его студия снимает кино и сериалы на русском языке? Типа, если на экспорт, то можно?

Наконец, почему любой бизнес на Украине можно от всей души кошмарить всем подряд – от СБУ до «активистов» – за само наличие связей, контрактов и заказов в России, даже если это обычные невинные елочные игрушки. Но при этом есть те, кто равнее других и кого эти запреты не касаются. И если уж эти счастливчики спокойно зарабатывают в России, то почему нельзя сделать так, чтобы аналогичным образом зарабатывали и все остальные украинские коммерсанты, а не только избранные.

Я уже не говорю о том, что совсем негоже главнокомандующему зарабатывать у врага, в то время, как его солдаты, если верить им же руководимой пропаганде, ежедневно отражают атаки этого самого врага на Донбассе.

С Порошенко украинцы эти штучки уже проходили. Правда, у того были торты и конфеты, а нынешний начальник с Банковой – не какой-то там вшивый «шоколадный барыга», а «деятель культуры». Несет доброе и вечное. Развлекая учит, ну и все такое.

В общем, все это как то неправильно. Хотя, может быть, все дело в характере войны. Она у Украины, как известно, гибридная. Это каждый алкоголик в Киеве знает. Значит ли это, что и борьба с Россией ведется тоже гибридная? То есть, одной рукой боремся, а другой – пересчитываем кассу.

А российским бизнес-партнерам Зеленского ничего не жмет? Впрочем, этот вопрос явно риторический.