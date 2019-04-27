Гибридная пятилетка истекла – паспорта РФ для Киева оказались страшнее танков

27.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Против Киева играет опытная российская корпорация, которая уже не один раз переигрывала украинских лидеров.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели» в материале о последствиях указа президента РФ относительно упрощенной выдачи российских паспортов жителям ЛДНР.

«Оказывается, что в Донбасс можно присылать не только танки, но и паспорта. И еще неизвестно, что опаснее для украинских интересов», – отмечает издание.

Также признается, что, “несмотря на заявления представителей Запада, издание указа нарушает скорее дух, но не букву Минских договоренностей, а следовательно, не может однозначно рассматриваться как выход Кремля из этого процесса”.

Кроме того, опасается еженедельник, этот политический шаг открывает путь для применения военных инструментов, предусмотренных российским законодательством для защиты своих граждан за пределами РФ.

«Конечно, речь не идет о немедленном открытом применении ВС РФ против нашего государства, хотя необходимые для этой группировки на границах Украины уже созданы. Скорее всего, Россия настойчиво и последовательно создает правовые условия для открытого вторжения. Гибридная пятилетка истекла, не об этом ли говорил генерал В.Герасимов?

В целом действия Кремля подтвердили: Россия не только не меняет своей политики относительно Украины — она готова к эскалации. Против Украины играет не только В.Путин, играет опытная корпорация, которая уже не один раз переиграла наших лидеров с соответствующими, напомним, крайне неприятными последствиями для всех причастных», – резюмирует издание.