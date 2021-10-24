Гибридная щедрость: Почему Зеленский предложил России скидку на транзит

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить России скидку в 50% на транзит газа в Европу через украинскую территорию.

О том, почему такой шаг Киева следует расценивать не иначе как «гибридную щедрость», «ПолитНавигатору» объяснил экономист Александр Дудчак.

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«На первый взгляд, предложение Зеленского вызывает удивление – торг с «агрессором»?

Но Киев представит этот ход как жертву со своей стороны ради Европы. Вот, мол, они на всё согласны, только бы Европа смогла получить газ прямо сейчас, и никакой «Северный Поток – 2» не нужен.

Но это какая-то «гибридная» щедрость Зеленского, как и вся нынешняя политика Украины. Скидка в 50% предлагается только на объемы сверх оговоренных договором 40 млрд куб м.

Для киевской власти важно сохранить фактический транзит через Украину, а не просто получить оплату по договору. Иначе обеспечить многие регионы страны несуществующим реверсным газом будет просто невозможно.

И такой шаг Киева даст формальный информационный повод Западу обвинять Россию и далее в использовании торговли углеводородами в политических целях.

Но даже при такой невиданной «щедрости» Киева, СП-2 остается и экономически более эффективным проектом, и несравнимо более чистым с экологической точки зрения», – объяснил Дудчак.