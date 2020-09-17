Гибридная война «до победы» – эксперт объяснил, почему Киев не собирается выполнять «Минск»

17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев не выполнял и не собирается выполнять Минские соглашения, однако в надежде «добить РФ» продолжает «тянуть резину» ради продления антироссийских санкций, которые уже косвенно бьют и по самой Украине.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь уже можно говорить окончательно и бесповоротно, что при президенте Зеленском, так же, как было и при Порошенко, мы Минские соглашения выполнять не будем. И не собираемся этого делать, и ничего не делаем для того, чтобы в этом направлении каким-то образом двигаться. Нет ни стратегии, ни тактики, нет ни ресурсов внутриполитических, которые могли бы позволить что-то в этом делать. Мы выполнять не будем. Теперь тут можно ставить жирную точку.

Вместе с тем, от минского формата и от процесса переговорного по этим вопросам мы не отказываемся по целому ряду причин. В принципе, мне кажется, что это разумно, потому что мы останемся крайними, хотя мы и так крайние. Это вопрос нашей безопасности, это вопрос нашей внутренней целостности, и мы его откладываем.

Мы должны были быть в первую очередь заинтересованы, чтобы двигался процесс мира, политического урегулирования, интеграции Донбасса. Это триединый процесс, который мы должны провести. В первую очередь, это наш национальный интерес», – заявил Рудяков.

При этом эксперт объяснил данный тупик следствием внешнеполитического давления на Украину.

«Вся наша внешняя политика и политика безопасности по указке из солнечной Америки направлена, только не смейтесь, на победу над Россией. И наши стратегические люди, и люди, занимающиеся внешней политикой, верят, что мы можем победить Россию.

Тут можно вспомнить осень 2014 года, когда пошли первые санкции, в академии наук, в университете, в экспертной среде, обсуждалось, когда Россия распадётся – весной 2015 года в марте или туда, ближе к маю. В том, что она распадётся, ни у кого из выступающих сомнений не было.

Слава Богу, уже 20-й год, проблемы у России, безусловно, есть, в том числе вызванные усиливающимися санкционными режимами, но они распадаться не пытаются», – отметил аналитик.

«Получается, что мы не можем выполнять Минские соглашения, хотя это в нашем национальном интересе. Потому что мы хотим, чтобы наше противостояние (как хотите его называйте – гибридная война, противостояние с Россией), чтобы оно продолжалось. Хотя, если взять экономистов, то, что они говорят, то мы даже от этих против России прямых санкций, тоже несем какие-то косвенные потери, что в общем, для нашей экономики, может быть, и ненужное бремя и следовало бы от него отказаться.

Но процесс Ермак продолжает, у Ермака, я думаю, на это есть директивы устные или письменные лично от президента. То есть, этот процесс, мне кажется, еще будет, по крайней мере, полгода продолжаться. Пока нам не придумают что-то другое», – добавил Павел Рудяков.