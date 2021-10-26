«Гибридная война» Киева за крымскую молодёжь проиграна. Учиться за Перекоп едут единицы

26.10.2021 23:59 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

25 октября в Киеве состоялась сходка кучки грантоедов из гадюшников «Альменда», «КрымSOS» и юриста из общественной приёмной упал-намоченного «по правам человека в Крыму», чтобы обкашлять непростую ситуацию, сложившуюся на ниве украинского образования для молодёжи «с оккупированных территорий» Крыма и Донбасса.

Мол, всё ли мы сделали для того, чтобы осчастливить «оккупированное» юношество полезными знаниями из жития Святого Бандерия и свежими веяниями украинского новояза.

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Для украинизаторов этот вопрос далеко не праздный. Сразу после воссоединения Крыма с Россией – вне поля их деструктивной деятельности оказалось около 1 миллиона детей, из которых почти половина училась в школах.

С 2016 года в рамках стратегии «деоккупации» на Украине действует программа «обеспечения конституционного права на образование для молодежи на временно оккупированных территориях», однако за последние пять лет ею воспользовались всего 4% крымских выпускников, да и то, если верить украинским источникам.

Как выяснилось, непривлекательность Украины для крымской молодёжи как места для учёбы и проживания обусловлена массой факторов, главным из которых является установленный 22 февраля 2014 года репрессивный режим, подобный прокрустову ложу, владелец которого подравнивал мечом гостей, не вписавшихся в габариты.

Однако, верные принципу валить всю вину с больной головы на здоровую, грантоеды видят причины срыва «гибридной войны» в сфере образования в «имперском поведении» России.

Например.

Одной из главных препон на пути получения украинского образования крымской молодёжью «эксперты» считают недостаточную подкованность крымчан в украинском языке и истории «в связи с отсутствием доступа».

По данным бессменной представительницы центра «Альменда» Потаповой, некогда занимавшейся подготовкой в Крыму кадров для майданизации на деньги американского Фонда поддержки демократии и МИД Чехии, крымчане в принципе лишены возможности изучения украинской истории и языка, а среди опрошенных её подручными крымских репетиторов в режиме онлайн, только 25, якобы, набрались храбрости признать, что преподают мову.

С «украинской историей» в данном случае всё предельно просто. Требовать от российской системы образования обучения крымских школьников в духе «Бандера и Шухевич – герои Украины», «русско-украинская война» и тому подобной чуши может только слабоумный или, что ещё хуже, беспринципный мерзавец.

С украинской мовой дела обстоят не менее просто, и главное обстоятельство, отталкивающее крымчан от украинского образования, заключается в безальтернативном переходе на мову всего образовательного процесса в последние годы.

Достаточно странный способ привлечь чьи-то симпатии, если нарушается золотой принцип Карнеги: «я люблю клубнику со сливками, но если я иду на рыбалку, то думаю о том, что любит рыба, а не о том, что люблю я».

Занятно также, что большинство бесплатных онлайн-курсов украинского языка не имеет лицензии от украинской же Минобрнауки и, тем самым, не соответствуют требованиям к сдаче ВНО (украинский аналог ЕГЭ).

По словам грантоедки, доступ к получению качественных знаний украинского языка для крымчан дает только одна частная школа, однако стоимость обучения в ней достаточно высокая – 30 тысяч гривен, что является «очень большой суммой для людей, живущих в Крыму».

Потапова также призналась, что проблему изучения украинской мовы и истории (обязательных предметов для сдачи вступительных экзаменов в украинские вузы) не решают и методы дистанционного или экстернатного обучения в украинских школах для крымских старшеклассников, поскольку это займёт 90 часов в неделю, что является совершенно недопустимой нагрузкой.

Помимо прочего, имеются сложности с пересечением украинских КПВВ во время действующих антиковидных ограничений, а также обязательное получение паспорта и справки ВПЛ (временно перемещённого лица), без которой с абитуриентом никто и разговаривать не будет.

Все эти проблемы, препоны и рогатки на пути бандеризации Крыма понятны, только – причём здесь Россия? Если для Украины извращения – норма жизни, то для чего России делать приятное «свидомым», подталкивая крымчан обратно в сельский хлев, из которого они сбежали в 2014-м?

А теперь ещё немного раскроем тему, кто или что заставляет шарахаться крымскую молодёжь от Украины, как от прокажённой, используя вполне доступные украинские источники.

Несмотря на заявленный украинскими властями «упрощённый режим» получения документов и образования для крымчан в Неньке, существует пара нюансов, к которым следует приготовиться желающим податься за Перекоп в поисках лучшей жизни.

Прежде всего, всех приезжающих из Крыма тамошние власти априори считают нелояльными и подвергают обязательной проверке в службе «безпеки». И не только приехавшего, но и его семью.

Удивляться этому обстоятельству не приходится, поскольку украинские образовательные программы для жителей «оккупированных территорий» состряпаны по методичкам «гибридной войны с Россией». В процесс изначально закладываются «риски», будто все приезжие так долго находились под воздействием российской пропаганды, что способны бросаться с вилами на «простых украинцев».

Сгладить подобные «риски» должен «эффект приручения», чтобы впоследствии облагодетельствованных Украиной крымчан отправлять обратно, в «оккупированные районы», как агентов влияния.

Что интересно, эту унизительную хрень открыто сообщают рекламные буклеты, специально свёрстанных для употребления в «центрах для временно перемещённых лиц».

От приглашения их жить и учиться на Украине, по-хорошему, следовало бы воздержаться, однако высшие учебные заведения Неньки, в результате перевода на новую мовнюковую колею и их удручающей дебилизации, стали испытывать резкий отток абитуриентов, уезжающих учиться в Польшу, из которой проще попасть в европейский «рай».

Вот именно этих беглецов из «Цэевропы» в Европу и должны, по идее, заменить крымчане.

С мест сообщают, что те единицы крымчан, что выбрали для учёбы в украинские вузы, зачастую подвергаются травле со стороны других «льготников», особенно «вытиранами АТО», считающих, что «предателям Украины здесь не место». Причём, враждебность к «понаехам» распространяется, в том числе и через соцсети.

Вот, к примеру, типичное суждение одного из «патриотов из АТО» в адрес немногих крымчан, выбравших учёбу на Украине:

«Благодаря этим [упрощённым] правилам в вузы могут рвануть детки героических ополченцев. Нет, там не все сепары. Один из 10 будет «нейтрален». Но остальные будут учиться за наши деньги, отбирать те самые места за наши деньги и ненавидеть нас. За наши деньги».

О чём горше всего сетуют представители украинских вузов, что возможности для обучения крымчан за счёт бюджета Минобрнауки созданы, а поступающих нет, что напрямую сказывается на финансировании вузов.

Так, например, ежегодный приток поступающих через центры «Крым – Украина» упорно не может достичь показателя в 300 человек. По свидетельству же главы приёмной комиссии Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана Андрея Поклюйко, приём крымчан не превышает 25 – 45 человек, большинство из которых представлены крымскими татарами.

Самое главное, что статистика поступивших в украинские вузы крымчан в принципе не проверяема, о чём, в частности, свидетельствует представитель Минобрнауки Украины Голубова и «проректор ТНУ» почему-то там Юлия Скакун.

Данные об абитуриентах и студентах вузов зашифрованы и вместо ФИО человечку присваивается цифровой код, занесённый в базу данных. Более подробную информацию можно получить только с личного разрешения студента-абитуриента.

Скакун из «ТНУ», в свою очередь, нагнала жути, заявив, будто шифрование личных данных введено с целью защиты родственников абитуриентов, оставшихся на «оккупированных территориях», поскольку, мол, нередки случаи, когда выпускники школ сбегают за Перекоп и поступают в украинские вузы без ведома родителей.

Если припомнить недавние скандалы и протесты студентов «ТНУ», связанные с «мёртвыми душами», принятыми на бюджетное обучение в шарашке Казарина, а также добавить к ним сражение ректората провинциальных вузов Украины за расширение квот для «оккупированных», то и без того не очень благостная картина начинает играть совершенно иными красками.

В целом, можно с уверенностью сказать, что свою «гибридную войну» за крымскую молодёжь Украина вдрызг проиграла, и винить за это следует, в первую очередь, пришедшую к власти в феврале 2014 года «ликвидационную комиссию», окончательно унасекомившую Неньку до состояния навозного села. За что боролись…