Гидроинженер назвал причину тяжёлых последствий потопа в Симферополе

Неконтролируемая застройка поймы рек и устаревшие регламенты работы Симферопольского водохранилища стали причиной масштабного подтопления крымской столицы и пригорода.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала года в Симферопольское водохранилище пришло около 57 миллионов кубометров воды, – отметил он. – В 1997 году за тот же самый период пришло 58 миллионов, поэтому мы вполне вписываемся в показатели многоводного года. И если судить по 1997 году, то следует ожидать общего притока в 107 миллионов кубометров, то есть еще такой же объем придет в Симферопольское водохранилище. А оно у нас сегодня уже под завязку. Это к вопросу о том, что не удержали режим эксплуатации водохранилища.

Техник поднимает шлюз, исходя из регламента по эксплуатации водохранилище. Другой вопрос: учитывает ли этот регламент многолетние циклы сухих и обильных лет? Плановый постепенный сброс заранее делали, но по регламенту».

По словам эксперта, регламент эксплуатации водохранилища написан много лет назад, и соответствующую динамику не учитывал. Объем осадков, которые выпадают в Симферополе, за 50 лет изменились, если раньше он составлял 495 мм в год, то сейчас 505 мм. Плюс к этому увеличение площади сбора и сброса осадков и сокращение впитывающих влагу зеленых зон.

«Город Симферополь имеет площадь 100 квадратных километров. Если пришла месячная норма осадков порядка 60 мм, то это еще 6 миллионов кубометров добавилось. И все это пошло в Салгир и дальше по руслу в Комсомольское и Укромное, – подчеркнул Копачевский. – Когда мы раздаем землю и на этой земле начинают строиться, нужно учитывать площадь усовершенствованного покрытия, что это уже не земля, которая впитывает влагу и растягивает скорость притока. Город вырос в несколько раз. Зеленая зона у нас не увеличивается, а, наоборот, уменьшается, а площадь усовершенствованных покрытий растет».

То же самое произошло в Добровской долине, где зону разлива реки Салгир застроили частными домами. Некоторые постройки стоят в «красной зоне» схода водных потоков с гор, поскольку возводились самовольно, без согласования. Зажатый в русле Салгир только увеличивает скорость потока, не имея возможности разлиться вширь.

«Там были сады, которые за счет почвы и подстилки впитывали влагу. Река успевала освободиться, – указал эксперт. – Мы вместо зеленой долины получили застройку, по которой скорость схода воды увеличивается».

Копачевский добавил, что контролируемый спуск воды из Симферопольского водохранилища предотвратил перелив через гребень дамбы. В таком случае вместо 1,8 миллиона кубометров в русло Салгира пошел бы поток в 3 миллиона кубов и площадь затопления увеличилась бы значительно.

Напомним, потоп в Крыму признан ЧС регионального уровня. Пострадали больше 700 домов в Симферополе и Симферопольском районе, Белогорске и Белогорском районе. Сейчас идет актирование ущерба в каждом домовладении. Выплаты будут проходить аналогично потопу прошлого лета в Керчи и Ялте – по 10 тысяч каждому пострадавшему, 50 тысяч за частичную потерю имущества и 100 тысяч за полную.