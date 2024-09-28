Гидропотенциала России хватит, чтобы догнать и перегнать по количеству ГЭС Бразилию и Европу – Хмарин

Елена Острякова.  
28.09.2024 00:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


В России может появиться 8 новых гидростанций.

Об этом председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России может появиться 8 новых гидростанций. Об этом председатель правления, генеральный директор, ПАО...

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«Что касается стратегии, в проекте генеральной схемы до 2042 года находится 8 гидроэнергетических объектов. Мы глубоко убеждены, что России нужна гидроэнергетика. Нам необходимо осваивать наш гидропотенциал. Он у нас освоен только на 20%. Мы в два раза отстаем в этом смысле от Бразилии, в 8 раз – от Европы. Нам есть, куда развиваться. На сегодняшний день компания проектирует несколько достаточно больших гидростанций на Дальнем Востоке», – сказал Хмарин.

Он добавил, что без изменения подхода к финансированию проекты могут остаться только проектами. Установленные мощности «РусГидро» – 38 гигаватт (13% выработки по России), при этом 85% мощностей приходится на низкоуглеродную генерацию.

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