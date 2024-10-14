«Гиена Европы»: Польша продолжает вооружать Молдову и подталкивать её в войне

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Польша продолжит вооружать Молдову и склонять её к вступлению в НАТО.

Это свидетельствует из текста доклада на тему «Отношения между Польшей и Молдовой: Тенденции развития военного-политического диалога и сотрудничества», опубликованного Варшавским институтом предпринимательства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современных условиях двусторонних отношений Молдовы и Польши все больше закрепляются новые тенденции в развитии военно-политического диалога и сотрудничества, – говорится в документе. – Это обусловлено рядом внешних и внутренних факторов, которые стали определяющими в поиске оптимальных путей обеспечения национальной безопасности государств в условиях крайне неспокойной региональной ситуации, сложившейся в результате войны России с Украиной».

Как отмечается в документе, более конфиденциальными стали двусторонние встречи между польскими и молдавскими официальными лицами, в ходе которых обсуждается поддержка Польшей милитаризации Молдовы. В феврале 2024 года Молдова подписала соглашение о модернизации своего оборонного сектора с MESKO S.A., ведущим польским производителем боеприпасов, противотанковых и зенитных ракет.

«Польша твердо убеждена, что для обеспечения собственной безопасности Молдове необходимо искать новых партнеров и инвестировать в оборону, несмотря на то, что она является нейтральным государством», – утверждают авторы доклада.

С января 2023 года посольство Польши в Кишиневе, по утверждению посла Томаша Кобздея, также выступает в качестве связующего звена между РМ и НАТО, одна из целей которого заключается «разъяснение молдавскому обществу преимущества присоединения к Североатлантическому альянсу». То есть польское диппредставительство в Молдове становится главным агитпунктом по склонению Молдовы к отказу от нейтралитета и вступлению в НАТО.

Кроме того, Польша и две другие страны «Веймарского треугольника», Германия и Франция, помогают Молдове в «сопротивлении иностранному вмешательству и борьбе с российскими гибридными атаками».

Иными словами, «гиена Европы», как характеризовал Польшу Уинстон Черчилль, намерена продолжать свою деятельность по милитаризации Молдовы и втягивании её в войну с Россией. Так сегодня оплачивается входной билет в европейский предбанник.