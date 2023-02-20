Гиена Восточной Европы рвется на войну с Россией

Олег Кравцов.  
20.02.2023 16:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Русофобия, Украина


США уже вовлекли Польшу в противостояние с Россией, однако дальнейшее ее втягивание в более масштабный конфликт на Украине под вопросом.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

США уже вовлекли Польшу в противостояние с Россией, однако дальнейшее ее втягивание в более...

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«Вряд ли США будут втягивать Польшу в большую войну, потому что есть проблема: Польша все-таки является членом НАТО и, если что-то пойдет не так, то Польша запросит помощи у НАТО, и тогда всем придется «вписываться» в противостояние с Россией.

Сила Америка заключается в том, что этот фантик европейского управления, который перед Польшей повесили, заставляет эту «гиену Европы» (по выражению Черчилля) рваться вперед не за страх, а за совесть. «И она действительно готова нарастить формат своего участия и, соответственно, в этом случае туда ввязаться», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

При этом он убежден, что Польша и дальше будет наращивать свой потенциал на Украине.

«Конечно, Польша вряд ли будет отправлять на Украину полки и дивизии. Но эти полки можно называть «добровольческими легионами». Недавно в Польше была опубликована информация о том, что, если обычно из польской армии в среднем в год увольнялось 4 тысячи человек, то за 2023 год было уволено 9,5 тысяч. Это как раз говорит о том, сколько «отпускников» отправилось сражаться на восток», – считает Шурыгин.

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