Гигантский портрет Бандеры вывесили в Тернополе
28.12.2021 09:28 (Мск), Тернополь,
Гигантский портрет вождя Организации украинских националистов Степана Бандеры был развернут на здании Тернопольской областного совета. «Батька наш Бандера, Украина – мать»,- говорится на плакате.
Инициатором стал спикер облсовета Михаил Головко из националистической партии «Свобода». Он пояснил, что так в Тернополе готовятся к наступлению 1 января, когда будет отмечаться 113-я годовщина со дня рождения Бандеры. Украинские националисты традиционно в этот день проводят факельные шествия.
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