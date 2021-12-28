Гигантский портрет Бандеры вывесили в Тернополе

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Новости Украины

Гигантский портрет вождя Организации украинских националистов Степана Бандеры был развернут на здании Тернопольской областного совета. «Батька наш Бандера, Украина – мать»,- говорится на плакате.

Инициатором стал спикер облсовета Михаил Головко из националистической партии «Свобода». Он пояснил, что так в Тернополе готовятся к наступлению 1 января, когда будет отмечаться 113-я годовщина со дня рождения Бандеры. Украинские националисты традиционно в этот день проводят факельные шествия.

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