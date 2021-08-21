ГИК Петербурга снова раскритиковали в вышестоящей инстанции

21.08.2021 21:13 (Мск), Москва, Андрей Романов

В радиоэфире «Эхо Москвы» глава ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала действия петербургского Горизбиркома.

Элла Памфилова рассказала, что ЦИК РФ вынужден противостоять не только городской избирательной комиссии Петербурга, но и властям города в лице губернатора Александра Беглова. По ее словам, Беглова призвали «устранить раковую опухоль» из состава местной комиссии, однако администрация, вопреки всем просьбам, указала ГИКам «не прогибаться под Центризбирком». Также Элла Памфилова заявила, что работа Горизбиркома организована слабо:

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«У вас даже конь не валялся. Работа ГИКа организована слабо. Представители петербургского избиркома ни разу не встречались с представителями Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы о видеонаблюдении», – заключила Памфилова.