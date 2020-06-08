Гиммлеровский «План Ост» оказался гуманнее меморандума Зеленского с МВФ

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Реализация антисоциальных мер, предусмотренных меморандумом с МВФ, лишит поддержки целые категории граждан Украины и серьезно ухудшит благосостояние население.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все, что хочет власть, можно прочесть в документах которые прописаны для получения транша МВФ. Это сокращение социальных затрат. Поэтому у нас будут разные волны людей которые бедствуют, которые болеют, которых больше не лечат в сумасшедших домах, которые больны туберкулезом, которые решили зарабатывать противоправным путем, которые больше не выдерживает и выходят на протест и так далее. Это будут разные волны одних и тех же страдающих людей.

Потому что политика, которая направлена то, чтобы только родину продавать, обязательно даст свои плоды. И осенью будут эти плоды. Мне очень жаль. Сделать что-то, остановить невозможно. Казалось бы уже все: кризис COVID-19, остановитесь, задумайтесь что делать, занимайтесь протекционизмом, занимайтесь социальной защитой, занимайтесь укреплением правопорядка, боритесь с этими бродячими бандами что патриотов, что просто криминала.

Я нахожусь который день под впечатлением после изучения этого документа, который идет на борт в МВФ, который подписал Зеленский, который подписал Шмыгаль, который подписал Марченко, министр финансов, и визу поставил Смолий из Нацбанка. По этому документу (меморандум и к нему еще есть несколько документов, будем называть это общим словом «документ»), по этому документу… ховайся-сдавайся.

Резко повышаются все тарифы на коммунальные платежи, повышается пенсионный возраст и будут проводиться какие-то пенсионные реформы, будет проводиться не только реформирование образования, а под словом «оптимизацией реформирования» четко читается – сокращение школ и учителей, а также будут реформироваться программы. Но я так понимаю, для того чтобы копать картошку где-то за рубежом в принципе образование это не очень нужно и реформа продолжается.

Зеленский гарантировал продолжение реформы Супрун, они фактически отдают под контроль остатки украинских судов, Нацбанк, крупнейшие предприятия, набсоветы, «Нафтогаз».

Я нахожусь под сильным впечатлением. Очень хорошо написал один мой подписчик в Фейсбуке: «Прочитал меморандум Зеленского с МВФ, пойду перечитаю «Генеральный план Ост», он, мне кажется, немного гуманнее». Я под сильным впечатлением. Сложно сдерживать эмоции. Я не просто не ожидала, это никак не корреспондируется с той программой предвыборной, с которой шёл Зеленский или «слуги народа». Там нигде не было этого написано. Они же не просто, например, подымают тарифы, они же прямо в меморандуме прописывает, что увеличат штраф, пеню, аресты активов и принудительное взыскание имущества должников», – сказала Лукаш.