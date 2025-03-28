Гимн Крыма невозможно представить без музыки гениального Караманова – эксперты

Музыка Алемдара Караманова по итогам конкурса, объявленного в Крыму на новый гимн, должна быть признана единственно возможной.

Корректировки требуют слова, но не всё произведение, считают деятели искусств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это большая гордость, иметь гимн, написанный таким выдающимся композитором, как Алемдар Караманов . Мало субъектов федерации могут похвастаться таким автором музыки гимна. Что касается текста, соглашусь, что современные реалии должны отображаться в нем. Но должны быть какие-то определенные изюминки. А пока их нет», – отметил дирижёр камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко.

Худрук и главный дирижёр камерного оркестра «Новая Гармония» Денис Карлов также выступает за сохранение музыки Караманова.

«Это редкое сочетание, когда написана потрясающая музыка всемирно признанной личностью – Алемдаром Карамановым. Это ученик Кабалевского и Тихона Хренникова. И многие из его коллег очень высоко оценивали творчество Караманова. Я решил, что это шутка, что гимн будут менять. Потом оказалось, что правда.

Но что касается текста, можно ведь обратиться к автору и какие-то слова заменить», – подчеркнул дирижёр и добавил, что знаком с половиной из представленных на конкурс работ, которые даже не посчитал возможным исполнить.