Гимн Крыма невозможно представить без музыки гениального Караманова – эксперты

Катя Добрина.  
28.03.2025 21:59
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 78
 
Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Музыка Алемдара Караманова по итогам конкурса, объявленного в Крыму на новый гимн, должна быть признана единственно возможной.

Корректировки требуют слова, но не всё произведение, считают деятели искусств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Музыка Алемдара Караманова по итогам конкурса, объявленного в Крыму на новый гимн, должна быть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это большая гордость, иметь гимн, написанный таким выдающимся композитором, как Алемдар Караманов. Мало субъектов федерации могут похвастаться таким автором музыки гимна. Что касается текста, соглашусь, что современные реалии должны отображаться в нем. Но должны быть какие-то определенные изюминки. А пока их нет», – отметил дирижёр камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко.

Худрук и главный дирижёр камерного оркестра «Новая Гармония» Денис Карлов также выступает за сохранение музыки Караманова.

«Это редкое сочетание, когда написана потрясающая музыка всемирно признанной личностью – Алемдаром Карамановым. Это ученик Кабалевского и Тихона Хренникова. И многие из его коллег очень высоко оценивали творчество Караманова. Я решил, что это шутка, что гимн будут менять. Потом оказалось, что правда.

Но что касается текста, можно ведь обратиться к автору и какие-то слова заменить», – подчеркнул дирижёр и добавил, что знаком с половиной из представленных на конкурс работ, которые даже не посчитал возможным исполнить.

«Нужно иметь грамотность, талант, и мало можно найти государств, где гимн принадлежит авторству гения, каким был Караманов», – указал Карлов.

Глава геральдической комиссии республики, директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин считает, что музыка Караманова должна быть признана единственно возможной.

«Будем 10 тысяч конкурсов проводить и всё равно вернёмся к музыке Караманова. Я прекрасно отношусь к тем людям, которые пишут музыку, и уверен, может быть предложена хорошая. Но великую музыку нельзя менять на хорошую! Нельзя! Над нами все будут смеяться, если мы музыку Караманова заменим на сколь угодно хорошую музыку композитора, который выиграет в этом конкурсе», – подытожил Мальгин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить