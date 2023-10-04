Гимн Севастополя пела вся страна – Юхин

Тысячи видеороликов с исполнением гимна Севастополя пришли со всей страны в знак поддержки городу-герою после ракетного обстрела штаба ЧФ. Это еще раз показало, что на Севастополь смотрит вся Россия, и давать слабину нельзя.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политтехнолог, писатель Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо обозначить, для чего Украина совершает эти удары – это чисто пропагандистские вещи, потому что никакого военного успеха у этих ударов, конечно же, нет. Естественно, что никакой генералитет там в штабе, в этом здании не заседал. И естественно, по таким крупным целям возможны прилёты. Конечно, нам очень жалко это красивое здание. Но, слава Богу, все живы», – подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что ударную волну ощутили все в центре города.

«Моя супруга находилась на работе где-то в паре сотен метров от здания штаба флота. Естественно, они и ударную волну почувствовали, и, конечно, звук был жуткий. Но надо знать севастопольцев, которых не просто сломить. Во-первых, стыдно бояться в городе-герое Севастополе, потому что Владимир Владимирович считает Севастополь патриотической столицей России. И унывать, или бояться, или тем более паниковать – ни в коем случае нельзя. Мы не имеем на это право, на нас смотрит вся страна. И, к тому же, мы давно, так же, как и Крым, прифронтовой регион, и, наверное, адаптировались ко многим вещам. Вот сейчас привыкаем к звукам воздушной тревоги, обучаемся действиям во время этой тревоги»,- указал Юхин.

Запущенная в тот же вечер акция по исполнению гимна города-героя неожиданно переросла во всероссийскую.

«Отклик был неожиданный. Тысячи видео приходили со всех уголков страны – с Дальнего Востока, Кавказа, Севера. Это было что-то невероятное, вся страна поддерживала севастопольцев и, наверное, брала пример. Потому что в комментариях со словами поддержки были слова о том, такие крутые ребята вообще живут в Севастополе, и в такое военное время это особенно важно, что с нами вся страна. Это было удивительное событие, все это дорогого стоит. Поэтому я хочу сказать, что севастопольцев не сломить – мы были городом-героем, мы им и остаёмся. И мы всегда будем патриотической столицей России, всегда, до победного конца», – заверил Юхин.