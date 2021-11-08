Гинцбург объяснил, почему ВОЗ и ЕС до сих пор не одобрили «Спутник V»

В России и на Западе разные параметры проверки вакцин, что используется для непризнания российского препарата

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавиагтора», в интервью «Известиям» завил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи центра академик РАН Александр Гинцбург, отвечая на вопрос, почему ВОЗ и Европейское медицинское агентство до сих пор не одобрили «Спутник V».

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По его словам, российское законодательство, в частности закон «Об обращении лекарственных средств», не гармонизировано с европейским.

«Мы вакцину свою проверяем по 18 параметрам, они свои вакцины проверяют по 16 параметрам, причем среди оставшихся параметров несколько не совпадают. Я не хочу сказать, что у них неправильно, они не говорят, что у нас неправильно, но так как именно мы туда приходим, они считают, что мы должны переделать свою документацию и им предоставить. Мы переделываем», – сказал Гинцбург.

«Сейчас, когда нам надо зарегистрировать на Западе наш «Спутник V», западные чиновники ВОЗ и Европейского медицинского агентства во многом используют эту негармонизацию в качестве повода для отказа», – отметил академик.

В свою очередь обратило внимание, что российской вакциной привились миллионы людей, и поинтересовалось, нельзя ли это зачесть за испытания.

«Действительно, зарегистрировать можно по эпидемиологическим показаниям, то есть по эффективности в процессе гражданского оборота. Сейчас в стране 65 млн доз вакцины выпущено, из них 55 млн или 56 млн введены в наших сограждан, а еще примерно столько же «Спутника V» доставлено примерно в 10 стран. Это Аргентина, Мексика, Перу, Венгрия и арабские государства. Можно было бы это спокойно зарегистрировать», – считает медик.

По его словам, переговоры по поводу признания «Спутника» ведет Минздрав и Российский фонд прямых инвестиций.

«Документацию переделывать можно долго. А если еще есть желание притормозить до того момента, когда все деньги, выделенные международными и прочими источниками в размере, как недавно было озвучено главой ВОЗ, кажется, $25 млрд, разойдутся по Big Pharma западной, то документацию можно переделывать вечно. Думаю, когда Российский фонд прямых инвестиций выпустит правильные документы, все деньги будут уже разобраны», – резюмировал Гинцбург.