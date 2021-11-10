Гинцбург: «Заявляю официально. «Спутник V» – лучшая вакцина в мире»

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» создает иммунную защиту против очень широкого спектра штаммов, а главное – против так называемого индийского штамма, который наносит большой ущерб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил Александр Гинцбург, руководитель Центра имени Гамалеи, где был создан препарат.

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У него поинтересовались, на каком месте российская вакцина по эффективности среди прочих.

«Вакцина «Спутник V» на сегодняшний день лучше существующих, которые применяются в мире», – сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что заявляет это официально.

«И по продолжительности действия, и по спектру тех штаммов ковид-19, против которых вакцина эффективно работает. И это не только по данным Центра Гамалеи и российского минздрава, а по данным минздравов, институтов других стран, где одновременно используется и «Спутник V», и многие другие вакцины, – Аргентины, Мексики, Перу», – отметил ученый.

Он добавил, что может назвать еще пять-шесть государств, где регулярно публикуются сравнительные отчеты по исследованию эффективности вакцины на очень большом количестве населения.

«Не буду перегружать читателя молекулярными и генетическими объяснениями и построениями. Но факт остается фактом – «Спутник V» создает иммунную защиту против очень широкого спектра тех штаммов, которые сейчас циркулируют. И, самое главное, против «дельта»-штамма, так называемого индийского штамма, который наносит большой ущерб. По той простой причине, что другие созданные вакцины более специфичны к тем штаммам, которые циркулировали ранее, и гораздо хуже работают против «дельта»-штамма», – заявил Гинцбург.

«Плюс вакцина «Лайт», которая является производным «Спутника V», хороша для того, чтобы усиливать иммунитет тех, кто был провакцинирован различными вакцинами. В том числе и западными. С одной стороны, это поднимает престиж, эффективность нашего препарата. С другой – дает возможность нашим вакцинам завоевывать мировые рынки. «Спутник V» дает более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с двумя РНК-содержащими вакцинами «Модерна» и «Файзер», – резюмировал ученый.