Гиперлуп становится проклятием Украины – экс-замминистра инфраструктуры

24.02.2020, Киев, Игорь Петров

Министерство инфраструктуры Украины предложило новый суперпроект, реализовать который не удастся – скоростную железную дорогу Киев-Одесса.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«От Министерства инфраструктуры мы уже услышали о таком грандиозном проекте, как строительство железной дороги Киев-Одесса, где поезд может преодолевать это расстояние за полтора часа.

То есть мы видим, что мы недолго отдыхали от гиперлупа. Появился новый суперпроект. Хотя ни источников финансирования, ни сроков строительства, ни каких-либо базовых расчетов по пассажиропотоку нет.

Направление Киев-Одесса – оно тупиковое. Там кроме столицы и крупного областного центра фактически ничего нет. Ну, Умань с населением 40 тысяч жителей», – скептически резюмировал специалист.