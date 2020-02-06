Гипотетическое вступление Украины в ЕС накрылось густым непроглядным туманом

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Новые правила вступления в ЕС, предложенные Еврокомиссией, значительно осложнят вступление в ЕС для Украины в случае, если все пункты соглашения об Ассоциации будут выполнены.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особые права предоставляются отдельным странам. То есть, отдельные страны, которые в наибольшей мере заинтересованы, которые зависят от вступления того или иного кандидата в ЕС, они могут вставить отдельную повестку дня.

Я могу сказать, что в принципе вопрос о членстве Украины не фигурирует, поскольку он исключается по сути соглашением об Ассоциации до тех пор, пока соглашение об Ассоциации не будет выполнено.

И пока не будет поставлена точка в этом процессе, Европейский союз не поставит вопроса о переговорах о членстве Украины. То есть, это абсолютно четкая формулировка, это аксиома, через которую Европейская комиссия переступать не собирается, тем более, что речь у нас идет о политике соседства, которое никаких обязательств по перспективе членства не предусматривает.

Но если представить себе умозрительно, что Украина закончила выполнение соглашения об Ассоциации, что стороны отметили совместный прогресс выполнения всех этих условий, то тогда возник бы вопрос о том, что, например, такая, скажем, «дружественная» нам страна как Венгрия или не менее «дружественная» страна Румыния встретила бы Украину уже в переговорном процессе, и спросила бы – ну что господа, товарищи, друзья наши, с чем вы к нам пришли?

Вот, сколько лет вы не решаете вопросы, скажем, о языковых правах нашего меньшинства у вас, и что вы собираетесь с этим делать дальше? То есть, в принципе это означает, что так (же), как Франция блокирует вступление Албании, придумав для того чтобы снять вопрос о членстве Албании особую процедуру, новый перечень требований, – точно так же такая страна как Венгрия могла бы «загнать в угол» вопрос членства Украины, весьма несложно, точно так, как она блокирует уже четвертый год заседания комиссии на уровне выше послов стран-членов НАТО.

Комиссия Украина-НАТО в составе более высоком, чем послы, не собирается. Последняя комиссия, которая была в Украине, она была на уровне послов. Если вы посмотрите итоговые документы, то там было написано, что это – не комиссия на высшем уровне, а в присутствии господина Зеленского как президента Украины.

А для нас, конечно, это важно, поскольку это говорит о новом подходе Европейского союза к расширению», – заключил эксперт.