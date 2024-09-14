«Гипс снимают, клиент уезжает»: шансов на выделение новой американской помощи Украине в 2025 году почти нет

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Шансов на то, что в 2025 году США снова выделят деньги Украине почти нет, пишет американская The Wall Street Journal.

Как отмечает WSJ, Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку Украины в следующем году, вне зависимости от исхода предстоящих выборов.

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«Надежды на одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины практически нет, независимо от того, кто победит на президентских выборах», — говорится в публикации издания.

При этом, в Белом доме подчеркивают, что их цель на данный момент — максимально улучшить стратегическое положение Украины.

Издание напоминает, что в текущем году администрация США смогла обеспечить Украине пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что позволит поддерживать украинские силы в ближайшее время.

Издание отмечает, что у Байдена остается всего четыре месяца, чтобы Конгресс выделил помощь ( в США конец финансового года – 30 сентября), но пока этот вопрос не стоит даже на уровне обсуждений. Даже несмотря на победителя выборов 2025 года — вероятность этого очень низкая.

Сейчас Белый дом обсуждает, как лучше помочь Киеву до завершения каденции Байдена, учитывая ограниченность ресурсов, говорится в публикации.

К тем же выводам приходит и издание The Hill. По его данным Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA) до 2025 года, чтобы сделать доступными для Украины примерно 5,8 млрд долларов после 30 сентября, иначе эти срества просто «сгорят».

Белый дом просит включить продолжение действия в постоянную резолюцию, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Срок использования этих средств истекает в конце этого месяца.

В Пентагоне также призвали Конгресс продлить соответствующий срок и добавили, что будут продолжать работать, чтобы добиться продления полномочий PDA по истечении финансового года.

Принятие Конгрессом решения о продлении PDA на сумму 5,8 млрд долларов позволит Белому дому продолжать отправлять Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

Неназванный помощник конгрессмена сообщил The Hill, что без продления полномочий администрация Байдена могла бы объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму $5,8 млрд до 1 октября, а затем использовать оставшийся год для отправки оборудования, но “это менее привлекательный вариант”.

В Киеве, тем временем, бьют тревогу: что будет с деньгами, которые США выделили в бюджете оборонная помощь Украине, но еще не успели «освоить»? Не «сгорят» ли они 1 октября?

Эти вопросы тем более актуальны, что, по свежему признанию Владимира Зеленского на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, каждый пункт «украинского плана победы» будет зависеть от решения президента Байдена. Такая вот субьектность и суверенность нынче у Киева.