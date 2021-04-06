Гиркин назвал дату наступления ВСУ

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

До завершения весенней распутицы наступление ВСУ на республики Донбасса маловероятно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

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«До завершения распутицы, я считаю, все же наступление на Донбасс маловероятно. Несмотря на то что украинские войска повысили свою боеспособность, у них еще не настолько мощная армия, которая способна успешно наступать в межсезонье. А для Киева чрезвычайно важно добиться серьезных успехов именно в первые дни», – считает Гиркин.

Также он спрогнозировал, когда возможно наступление ВСУ.

«Многое зависит от погоды, я полагаю, что основные события могут развернуться где-то 15–20 апреля или чуть раньше, если будет тепло», – считает собеседник издания.

«Вдобавок ко всему украинцы сосредоточили свою группировку и в крымском направлении. Понятно, что это тоже нацелено против России», – говорит бывший командир ополченцев.

Впрочем, он полагает, что ВСУ на Крым не пойдут.

«Но они создают угрозу для того, чтобы парировать возможный контрудар. Все это не блеф. Они серьезно готовятся. Единственное, я не могу сказать, отменят ли они наступление или нет в связи с начавшимся разворачиванием российских войск вблизи границ», – делает оговорку Гиркин.